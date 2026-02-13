Antalya'ya 40 günde geçen yılın toplamı kadar yağış düştü

ANTALYA - GÜLSEM ADAM - Antalya'da geçen yıl metrekareye toplam 550 kilogram yağış düştü, bu yıl 40 gündeki yağışlar aynı seviyeye ulaştı.

Antalya, yaklaşık 1,5 aydır aralıklarla yağışın etkisinde kaldı. Çok sayıda evde, iş yerinde ve seralardaki su baskınları hasara neden oldu. İlçelerde kaymakamlıklar tarafından hasar tespit çalışmaları yapıldı.

Sağanak nedeniyle Kemer ve Kumluca kara yolunda heyelan ile göçük meydana geldi. Trafiğin tek şeritten sağlandığı yolda çalışmalar devam ediyor.

Yağışların bu hafta da kent genelinde etkili olması bekleniyor.

Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü, Antalya, Muğla, Isparta ve Burdur'u kapsayan sorumluluk sahasındaki 175 noktaya kurduğu gözlem istasyonları aracılığıyla hava durumundaki değişimleri anbean takip ediyor.

Elde edilen veriler düzenli kayıt altına alınıyor, sıcaklık ve yağış başta olmak üzere meteorolojik gelişmelere ilişkin zamanında bilgilendirme yapılıyor.

- Geçen yıl bir yılda düşen yağış bu yıl 40 günde yağdı

Meteoroloji 4. Bölge Müdürü Murat Ayvazoğlu, AA muhabirine, 1 Ocak'tan bu yana kentte yağışın hakim olduğunu ve zaman zaman şiddetini artırdığını söyledi.

Kentte hava sıcaklığının mevsim normallerinin üzerinde seyrettiğini belirten Ayvazoğlu, ocakta da kuvvetli yağış görüldüğünü dile getirdi.

- En fazla yağış Kemer, Kumluca ve Finike'ye düştü

Yağışların en fazla kentin batı ilçelerinde etkili olduğuna dikkati çeken Ayvazoğlu, şunları söyledi:

"2026 yılında 40 günlük süre içerisinde aldığımız yağışlar, 2025 yılında aldığımız toplam yağışlarla aynı noktaya geldi. Bu da uzun yıllar ortalamamız Antalya için metrekareye 1030 kilogram civarı diye düşünürsek 2025 yılında metrekareye 550 kilogram civarı yağış tespit edilmiştir. Tabii otomatik gözlem istasyonları verilerine göre Kemer, Kumluca ve Finike en fazla yağış alan ilçelerimiz oldu. Yüksek kesimlerde 1400 ve üzeri rakımlarda özellikle Alacabel ve geçişlerde kar ile karla karışık yağmur söz konusu oldu."

Ayvazoğlu, yağışların bu hafta da etkisini sürdüreceğini dile getirdi.

- "Gözlem istasyonlarıyla tahminde bulunuyoruz"

Vatandaşların meteorolojik uyarılara karşı duyarlı olmaları yönünde çağrıda bulunan Ayvazoğlu, tahminleri gözlem istasyonlarından aldıkları verilere göre yaptıklarını söyledi.

Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğünün denizde, karada ve dağların zirvesinde 175 gözlem istasyonunun bulunduğunu anlatan Ayvazoğlu, bunun yanı sıra iki radar, bir rüzgar kırım uyarı sisteminin olduğunu söyledi.

Isparta'da gözlem balonunun bulunduğunu dile getiren Ayvazoğlu, bunlar sayesinde hava durumu hakkında tahminlerde bulunabildiklerini ifade etti.

Ayvazoğlu, vatandaşların meteoroloji uygulamasını indirerek de hava durumunu ve uyarıları takip edebileceklerini sözlerine ekledi.