Antalya'yı merak eden Nevşehirli öğrenci, Milli Eğitim Müdürünün misafiri oldu

ANTALYA - Antalya İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Yasin Eriş, kendisine mektup yazan ilkokul üçüncü sınıf öğrencisi Ayşe Pekşen'e Antalya'yı gezdirdi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Nevşehir'de yaşayan ilkokul öğrencisi Ayşe Pekşen, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla Eriş'e mektup yazdı.

Mektubunda hiç gelmediği Antalya'nın güzelliklerini görmek istediğini belirten Ayşe Pekşen, Eriş'in daveti üzerine ailesiyle kente geldi.

Eriş, Ayşe'yi Antalya Akvaryum, Dokuma Park Bilim ve Sanat Merkezi, Oyuncak Müzesi ile kentin tarihi ve turistik yerlerini gezdirdi.

Antalya'da neşeli ve mutlu bir tatil yapan Ayşe, biriktirdiği güzel anılarla memleketine döndü.



