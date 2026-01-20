arabam.com'dan kış aylarında güvenli sürüş tavsiyeleri

İSTANBUL - arabam.com, kış aylarında güvenli sürüş ve elektrikli araç kullanımı konusunda sürücülere tavsiyelerde bulundu.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, ocak ayıyla değişkenlik gösteren hava koşulları, sürüş alışkanlıklarının mevsime uygun şekilde yeniden değerlendirilmesini zorunlu kılıyor.



Kış aylarında görüş mesafesinin azalması, yol tutuşunun zayıflaması ve ani hava değişimleri, sürücüler için risk oluşturuyor. Güvenli sürüşün ilk adımı olarak araç periyodik bakımlarının, fren sistemi, aydınlatmalar, silecekler ve cam suyunun eksiksiz kontrol edilmesi gerekiyor.



Islak ve kaygan zeminlerde fren mesafesi uzadığından, sürüş sırasında hızın düşürülmesi, öndeki araçla takip mesafesinin artırılması, su birikintilerinden kontrollü geçilmesi ve görüşün azaldığı durumlarda kısa farların açık tutulması gerekiyor.



Sürücülerin yola çıkmadan önce güncel hava durumu ve yol bilgilerini kontrol etmesi, alternatif güzergahları planlaması, yoğun trafik ihtimaline karşı yakıt seviyesini yeterli düzeyde tutması ve şarj ekipmanlarını araçta bulundurması da önem taşıyor.



Lastiklerin yalnızca kış lastiği olması yeterli görülmezken, diş derinliği ve doğru basınç değerleri de önem taşıyor. Otomobiller için kış lastiği derinliğinin en az 4 milimetre olması tavsiye ediliyor.



Kış koşulları, elektrikli araçların batarya performansını da etkiliyor. Soğuk havalarda batarya sıcaklığının azalması enerji depolama kapasitesini düşürürken, şarj süresinin uzamasına ve menzilin kısalmasına neden oluyor.

Yüksek hız ve ani hızlanmalar batarya tüketimini artırdığından, kışın sabit ve dengeli bir sürüş, menzil kaybını azaltıyor. Aracı şarjdayken önceden ısıtmak ve klima kullanımını dengeli tutmak, batarya verimliliğini korumaya yardımcı oluyor. Ayrıca elektrikli araç kullanıcılarının yolculuk öncesinde şarj planlamasını doğru yapması ve bataryayı tamamen boşaltmadan şarj etmesi, önem arz ediyor.



- "Şarj ihtiyacı sıklaşıyor"

Açıklamada görüşlerine yer verilen arabam.com Üst Yöneticisi (CEO) Önder Oğuzhan, kış aylarında alınacak basit ama doğru önlemlerin, olası kazaların önüne geçilmesinde kritik rol oynadığını belirtti.

Soğuk ve yağışlı havalarda sürüş güvenliğinin yalnızca hız kontrolüyle kalmadığını, aracın durumu, sürücünün hazırlığı ve yol koşullarını iyi okumasıyla doğrudan bağlantılı olduğunu aktaran Oğuzhan, şunları kaydetti:

"Özellikle yoğun kar yağışının ve çok düşük sıcaklıkların görüldüğü dönemlerde soğuk havanın batarya üzerindeki etkisi daha belirgin hale geliyor. Kış şartlarında oluşabilecek yoğun trafikte araç içinde kullanılan ısıtma sistemleri bataryanın daha hızlı tükenmesine yol açabiliyor ve buna bağlı olarak şarj ihtiyacı sıklaşıyor. Standartlara uygun şarj ekipmanları kullanıldığı sürece elektrikli araçlar yağmur altında güvenle şarj edilebilir. Ancak şarj öncesinde kablo ve bağlantı noktalarının kontrolü önem arz ediyor."

