İSTANBUL - Aras Kargo, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerindeki operasyonel kapasitesini güçlendirmek amacıyla "Gaziantep Transfer Merkezi" yatırımını hayata geçirdi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Aras Kargo, söz konusu yatırımıyla hizmet kapasitesini artırmayı ve operasyonel verimliliğini en üst düzeye çıkarmayı hedefliyor.

Üretim gücü, sanayi çeşitliliği ve ihracat kapasitesiyle doğal bir lojistik üssü olan Gaziantep'te 15 bin 200 metrekarelik alana kurulan yeni transfer merkezi, saatlik 10 bin 500, günlük ise 140 bin kargo işleme kapasitesiyle Gaziantep, Kahramanmaraş, Adıyaman, Şanlıurfa ve Kilis illerindeki toplam 29 şubeye hizmet verecek.

Şirketin 2030 büyüme vizyonunun önemli bir parçası olan tesis, kapasite artışının yanı sıra çalışan memnuniyetini, operasyonel kaliteyi ve müşteri deneyimini üst seviyeye taşıyor.

Yaklaşık 40 Milyon liralık yatırımla hayata geçirilen bu stratejik adım, şirketin operasyonel verimliliğini artırırken, hızlı ve güvenilir teslimat taahhüdünü de güçlendiriyor.

Şirketin teknoloji odaklı dönüşüm vizyonunun somut örneklerinden olan merkez, ileri düzey otomasyon sistemleriyle kargo sektöründe yeni bir standart belirliyor.

Yalnızca bir transfer noktası değil, aynı zamanda akıllı bir lojistik merkezi olarak konumlanan merkez, operasyonel süreçleri uçtan uca optimize ederek verimlilik ve hizmet sağlıyor. Vizyonun bir parçası olarak merkezle, kargo sektörüne yeni bir boyut kazandıracak "Doğrudan Dağıtım Merkezi Projesi" de hayata geçirildi.

Yeni sistem sayesinde transfer merkezine gelen gönderiler, bir daha şubelere indirilmeden kurye veya araç bazlı planlamayla doğrudan alıcı müşterilere dağıtıma çıkıyor. 29 şubeye doğrudan hizmet veren merkez, aktarma adımını tamamen ortadan kaldırarak teslimat sürelerini kısaltıyor, şube operasyon yükünü dengeliyor ve aynı gün teslimat kapasitesini güçlendiriyor.

Transfer merkezinde aktif olarak kullanılan sorter otomasyon sistemi, konveyör hatlarıyla tam entegre çalışarak operasyonel süreçlerin planlı ve sistematik ilerlemesini sağlıyor.

Personel hareketlerini minimize eden bu ileri düzey otomasyon altyapısı sayesinde elleçleme oranı yüzde 25 azalırken, hata ve hasar riskleri de minimize edildi.

Operasyonların 3 vardiya şeklinde yürütüldüğü, 110 kişiye istihdam sağlanan merkezde, aynı anda 16 ana hat ve 38 ara hat olmak üzere toplam 54 araca eş zamanlı yükleme ve operasyonel yoğunluğa göre 4 araca eş zamanlı boşaltma yapılabiliyor.

Operasyonel verimliliği üst seviyeye taşıyan sistem, e-ticaret kampanya dönemleri ve bayram gibi yoğunluğun zirve yaptığı zamanlarda vardiya optimizasyonu sayesinde yüzde 20'ye varan kapasite artışı sağlıyor. Ayrıca merkezin altyapısı, çalışma alanları sayesinde iş güvenliği standartları güçlenirken, çalışanlar için daha motive edici ve verimli bir çalışma ortamı da sağlanmış oldu.

- "Gaziantep, doğal lojistik üs niteliğinde"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Aras Kargo Operasyon Başkan Yardımcısı Onur Aytekin, Gaziantep'in, üretim gücü, ihracat kapasitesi, sanayi çeşitliliği ve Doğu-Güneydoğu aksındaki merkezi konumuyla doğal lojistik üs niteliğinde olduğunu belirtti.

Merkezi, 2030 vizyonları ve hizmet kalitesi hedefleri doğrultusunda tasarladıklarını aktaran Aytekin, "Gaziantep Transfer Merkezimiz, yalnızca bugünün operasyonel ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla değil, sürdürülebilir büyümemizi destekleyecek, kalite standartlarımızı ileri taşıyacak ve kurumsal gücümüzü pekiştirecek stratejik bir lojistik üs olarak hayata geçti." ifadesini kullandı.

Aytekin, merkezin, modern altyapısı ve ferah çalışma alanlarıyla çalışan motivasyonunu ve iş güvenliği standartlarını yukarı taşıdığını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Transfer merkezimiz, kapasite artışının ötesinde, kaliteyi yükselten ve çalışan odaklı sürdürülebilir bir operasyonel yapı sunuyor. Geleceğe dönük vizyonumuzu yansıtan Gaziantep Transfer Merkezi, Türkiye kargo sektöründeki hizmet standartlarını bir üst seviyeye taşıma kararlılığımızın bir göstergesi. Önümüzdeki dönemde bu vizyonumuzu ve teknolojik dönüşüm projelerimizi farklı şehirlerde de hayata geçirmeye devam edeceğiz."



