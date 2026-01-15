Aras Kargo Kadın Voleybol Takımı'nın resmi sponsoru Viennalife oldu

İSTANBUL - Türk voleyboluna değer katma hedefiyle kısa sürede başarı elde eden Aras Kargo Spor Kulübü, Avusturya'nın başkenti Viyana merkezli sigorta şirketi Viennalife Emeklilik ve Hayat ile sponsorluk anlaşması imzaladı.

Aras Kargo'dan yapılan açıklamaya göre, işbirliği kapsamında Viennalife, Aras Kargo Spor Kulübü Kadın Voleybol Takımı'na 2025-2026 sezonu boyunca destek verecek.

Anlaşma, genç kadın sporcuların gelişimini desteklemenin yanı sıra, kadın voleybolunun Türkiye'de daha geniş kitlelere ulaşmasına katkı sunmayı amaçlıyor.



Açıklamada görüşlerine yer verilen Aras Kargo Spor Kulübü Başkanı Utku Ayyarkın, kuruluşlarından bu yana attıkları her adımda sporun birleştirici gücünü merkeze aldıklarını belirtti.



Ayyarkın, sporun toplumları dönüştüren etkisini, genç sporcular üzerinde yarattığı ilhamı ve kadın voleybolunun Türkiye'deki yükselişini gururla takip ettiklerini vurgulayarak, "Türkiye'de emeklilik ve hayat sigortası alanının öncü şirketlerinden Viennalife'ın desteği, bizim için sponsorluk olmanın ötesinde, aynı zamanda ortak bir vizyonu temsil ediyor." ifadesini kullandı.

Türk voleybolunun, dünya sahnesinde elde ettiği başarılarla, milyonlarca insana umut ve ilham veren bir güç haline geldiğini aktaran Ayyarkın, genç kadın sporculara daha fazla imkan sunmayı hedeflediklerinin altını çizdi.



Ayyarkın, söz konusu güçten motivasyon aldıklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Viennalife ile kurduğumuz işbirliğini, spora, gençliğe ve geleceğe yapılan stratejik bir yatırım olarak görüyoruz. İnanıyorum ki bu ortaklık, hem kulübümüzün gelişimine hem de Türk voleybolunun daha da ileri taşınmasına değerli katkılar sağlayacak. Birlikte, çok daha büyük başarı hikayelerini hayata geçireceğiz."

- "Sporun insanları bir araya getiren evrensel gücüne inanıyoruz"

Aras Kargo Spor Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Barbara Hagen de kulüp olarak sporun toplumsal gücüne inandıklarını vurguladı.

Hagen, sporun toplumsal dayanışmayı güçlendiren, gençlere özgüven kazandıran ve kadınların görünürlüğünü artıran güçlü bir alan olduğunu aktardı.

Türkiye'de voleybolun son yıllarda ulaştığı seviyeyi heyecan ve gururla takip ettiklerini ifade eden Hagen, "Viennalife ile yaptığımız işbirliği, değerlerimizin ve vizyonumuzun örtüştüğü bir birliktelik. Tıpkı Türk voleybolunun nezaketi, kalitesi ve başarılarıyla ilham veren yapısı gibi, biz de sporun insanları bir araya getiren evrensel gücüne inanıyoruz." değerlendirmesini yaptı.



Hagen, söz konusu desteğin, genç kadın sporculara daha iyi bir gelecek sunmak, onlara yol açmak ve Türkiye'de kadın sporunun bilinirliğini artırmak adına çok değerli olduğuna işaret ederek, şöyle devam etti:

"Bu ortaklığın, sahadaki başarılar kadar spor kültürünü, toplumsal etkiyi ve genç nesillerin yaşamına dokunan projeleri güçlendireceğine inanıyoruz. Viennalife'ın desteğini yanımızda hissetmek bize büyük motivasyon veriyor. Birlikte daha büyük hedeflere yürüyeceğiz."

- "Toplumun geniş kesimlerine ilham veren bir alan"

Viennalife Üst Yöneticisi (CEO) Uğur Tozşekerli ise sigortacılık anlayışlarının merkezinde insan hayatına değer katmak ve topluma uzun vadeli fayda sağlamak olduğunu belirtti.

Tozşekerli, spora verilen desteğin de aynı şekilde toplumda pozitif bir etki yarattığına inandıklarını vurgulayarak, "Aras Kargo Spor Kulübü ile kurduğumuz bu birliktelik, dayanışmaya, güvene ve sürdürülebilir başarıya duyduğumuz inancın doğal bir yansımasıdır." ifadesini kullandı.

Türk voleybolunun son yıllardaki yükselişine dikkati çeken Tozşekerli, Türk kadın voleybolunun bugün ulusal ve uluslararası arenada önemli bir ivme yakaladığını aktardı.

Sporun toplumda yarattığı olumlu etkiye vurgu yapan Tozşekerli, şunları kaydetti:

"Türk voleybolunun yükselişi, yüksek motivasyon ve sahadaki güçlü takım ruhunun bir sonucu. Aras Kargo Spor Kulübü'nün bu yolculuğuna destek vermekten mutluluk duyuyoruz. Sporun, gençler başta olmak üzere toplumun geniş kesimlerine ilham veren bir alan olduğuna inanıyoruz. Bu işbirliğinin, voleybolun daha geniş kitlelere ulaşmasına katkı sağlayacağına ve spor kültürünü daha da güçlendireceğine inanıyoruz. Aras Kargo Spor Kulübü ile birlikte daha büyük hedeflere yürümekten heyecan duyuyoruz. Tüm takıma başarılar diliyoruz."