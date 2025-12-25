Aras Kargo yönetimi saha ekipleriyle bir araya geldi

İSTANBUL - Aras Kargo, yüksek operasyonel yoğunluğun olduğu kampanya döneminde hayata geçirdiği "Kırmızı Kahramanlar Saha Buluşması" ile idari kadrosu ve üst yönetimini saha ekipleriyle bir araya getirdi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, İnsan ve Kültür birimi liderliğinde gerçekleştirilen saha deneyimi, Türkiye genelindeki şube ve transfer merkezlerinde eş zamanlı olarak yürütüldü.

Etkinlikte, 1000'in üzerinde idari çalışan, operasyon ekipleriyle fiilen sahaya çıkarak dağıtım ve transfer süreçlerine aktif destek verdi.

Yoğun kampanya döneminde artan işlem hacmine katkı sağlamayı hedefleyen buluşma, aynı zamanda Aras Kargo'nun "gelişim odaklı kurum kültürünü ve "güçlü ekip ruhunu sahaya taşıyan önemli bir kültür dönüşümü" adımı oldu.

Aras Kargo Yönetim Kurulu Başkanı ve Avusturya Postanesi Yönetim Kurulu Üyesi Peter Umundum, Aras Kargo Üst Yöneticisi (CEO) Barbara Hagen, Aras Kargo Operasyonlardan Sorumlu Başkanı (COO) Utku Ayyarkın başta olmak üzere üst yönetim de sahada yer alarak, transfer merkezi ve şube operasyonlarına destek verdi.

- Gelişim odaklı bir kültür dönüşümü deneyimi



İdari ekiplerin operasyonu yerinde deneyimlemesi, empatiyi, karşılıklı anlayışı ve ekipler arası dayanışmayı güçlendirirken, şirket genelinde ortak hedef bilincini pekiştirdi.



Saha organizasyonu, Aras Kargo'nun "merkez–saha bütünleşmesi" yaklaşımını güçlendiren, öğrenerek gelişmeyi odağına alan kurumsal kültür dönüşümünün önemli bir parçası olarak hayata geçirildi.

Etkinlik öncesinde, saha uygulamasının güvenli ve verimli şekilde gerçekleştirilmesi amacıyla kapsamlı bir hazırlık süreci yürütüldü.

Katılımcı idari çalışanlar ve yöneticiler, görev akışları, operasyonel süreçler, İSG talimatları ve iş sağlığı ve güvenliği kuralları hakkında eğitimler aldı. Eğitimlerin tamamı, Aras Kargo İnsan ve Kültür departmanına bağlı Eğitim ve Gelişim Birimi tarafından yönetilen Aras Akademi GO dijital öğrenme platformuna yüklendi.



Böylece çalışanlar, sahaya çıkmadan önce eğitim içeriklerine her yerden ve istedikleri zaman erişim imkanı buldu. Akademi GO, Aras Kargo'nun öğrenme ve gelişimi kurum kültürünün merkezine alan yaklaşımının önemli bir yapı taşı olarak, saha deneyimi öncesi bilgi ve farkındalık seviyesinin artmasına katkı sağladı.

Buluşmanın ilk saha uygulamaları Hadımköy Transfer Merkezi ve İkitelli Transfer Merkezi ziyaretleriyle gerçekleştirildi. Transfer süreçlerini yerinde inceleyen yöneticiler ve idari çalışanlar araçları boşaltıp "loop sorter"ı yükledi ve trans palet kullanarak operasyon akışlarını deneyimledi.

Şube ekipleriyle dağıtıma çıkan çalışanlar, kapıya teslimat yaparak kullanıcı deneyimini uçtan uca gözlemleme fırsatı buldu.

- "Sürdürülebilir taşımacılığın geleceğini birlikte inşa ediyoruz"

Açıklamada etkinlikteki konuşmasına yer verilen Aras Kargo CEO'su Barbara Hagen, şirketin gücünü oluşturan ekiplerinin sahadaki özverisini ve profesyonelliğini daha yakından deneyimlediklerini belirtti.

Hagen, "Sahada geçirdiğimiz süre boyunca çalışma arkadaşlarımızın müşterilerimize en iyi hizmeti sunabilmek için gösterdiği çabayı yakından gözlemleme fırsatı bulduk. Bu deneyim, sürdürülebilir taşımacılığın geleceğini şekillendirirken, operasyonlarımızı çalışanlarımızın gerçek ihtiyaç ve içgörüleri doğrultusunda geliştirmemize önemli katkı sağlayacak. Aras Kargo ailesi olarak aynı amaç doğrultusunda hep birlikte ilerlemekten gurur duyuyoruz." değerlendirmesini yaptı.

Aras Kargo İnsan, Kültür ve Hukuk Başkan Yardımcısı Yiğitcan Bozoğlu da çalışan bağlılığı ve ekiplerin motivasyonunun Aras Kargo'nun en büyük önceliklerinden olduğunu vurguladı.

Etkinliğin ekip ruhunu güçlendirmeye katkı sağladığını aktaran Bozoğlu, "Bu etkinlik bizim için sahadaki çalışmaların önemini gözlemlememizi sağlayan ve aidiyet duygusunu güçlendiren çok değerli bir fırsat oldu. Ekiplerimizin birlikte hareket etmesini ve birbirine destek olmalarını Aras Kargo'nun kurum kültürünü ve dayanışma ruhunu yansıtan en değerli unsur olarak görüyoruz." ifadelerini kullandı.