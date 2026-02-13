Arçelik yeni akıllı mutfak robotu ThermoGurme'yi tüketicilerin beğenisine sundu

İSTANBUL - Arçelik, yeni akıllı mutfak robotu ThermoGurme'yi Bolu Pişirici Cihazlar İşletmesi'nde yer alan "The Kitchen" deneyim mutfağında tanıttı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, "Mutfağın Ritmi Değişti" sloganıyla tanıtılan ThermoGurme, doğramadan yoğurmaya, yavaş pişirmeden buharda pişirmeye kadar birçok işlemi tek cihazda bir araya getirerek mutfakta kullanıcıya uçtan uca bir deneyim sunuyor.

ThermoGurme'yi tanıtım etkinliğinde, Arçelik'in akıllı pişirme vizyonu doğrultusunda mutfak cihazları pazarındaki dönüşüm, Türkiye ve dünyada öne çıkan tüketici eğilimleriyle yeni nesil pişirme teknolojilerinin geleceği ele alındı.



Ürün, hazırlıktan pişirmeye kadar birçok işlemi tek cihazda birleştiren çok fonksiyonlu yapısıyla öne çıkıyor.

Cihazda yer alan 7 inç dokunmatik TFT ekran üzerinden çalışan adım adım yönlendirmeli pişirme rehberi ve entegre tarifler, kullanıcıların her seviyede yemek hazırlamasını mümkün kılıyor.

Çok katlı pişirme aparatıyla dört farklı yemeği eş zamanlı hazırlayabilme imkanı sunan ThermoGurme, 30 otomatik programı ve 37-150 derece aralığında yüksek hassasiyetli sıcaklık kontrolüyle pişirme sürecini yönetiyor.

Cihaz, 1000 vat ısıtma ve 700 vat yüksek devirli karıştırma performansıyla çorba, hamur işi, pilav ve güveç gibi farklı tariflerin hazırlanmasına olanak tanıyor.

Entegre tartı fonksiyonu, kendi kendini temizleme özelliği ve Wi-Fi bağlantılı dijital tarif ekosistemiyle mutfakta ek cihaz ihtiyacını azaltmayı amaçlayan ürün, tasarımı, aksesuar seçenekleri ve güncellenen tarif içeriğiyle kullanıcıya çok yönlü bir kullanım sunuyor.

- "Türkiye'de her 10 tüketiciden 8'i daha akıllı cihazlar istiyor"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Arçelik Türkiye Pazarlama Kıdemli Direktörü Mehmet Tüfekçi, değişen yaşam temposunun mutfaktaki beklentileri kökten değiştirdiğini vurguladı.

Tüfekçi, uzayan çalışma süreleri, yoğun şehir hayatı ve eve varış saatlerinin giderek geçe kaymasının mutfakta geçirilen zamanı azaltırken tüketici beklentilerini de dönüştürdüğü belirterek, "Bugünün tüketicisi mutfakta daha az zaman harcamak istiyor ama lezzetten, sağlıktan ve güvenden ödün vermek istemiyor. Pratik, hızlı ve her seferinde tutarlı sonuç sunan çözümler artık bir tercih değil, yeni bir standart haline geliyor." değerlendirmesini yaptı.

Küresel tüketici eğilimlerinin de bu durumu net bir biçimde ortaya koyduğunu aktaran Tüfekçi, "2026 global tüketici trendleri raporuna göre, tüketicilerin yüzde 66'sı hayatlarını sadeleştiren ve zaman kazandıran teknolojik çözümleri önceliklendiriyor." ifadesini kullandı.

Tüfekçi, kullanıcıların mutfakta karmaşık süreçlerden uzaklaşarak zamanı geri kazanmak ve evde daha profesyonel sonuçlar elde etmek istediğini vurgulayarak, ThermoGurme'yi geliştirirken bu ihtiyaçlardan dolayı yola çıktıklarını belirtti.

12 ülkede gerçekleştirdikleri Akıllı Yaşam Endeksi Araştırması'nın sonuçlarına da değinen Tüfekçi, şunları kaydetti:

"Türkiye'de her 10 tüketiciden 8'i daha akıllı cihazlar istiyor. ThermoGurme'yi geliştirirken tam da bu ihtiyaçlardan yola çıktık. Hazırlıktan pişirmeye kadar tüm süreci tek cihazda yöneten, kullanıcıyı adım adım yönlendiren ve hata riskini ortadan kaldıran ThermoGurme ile mutfakta teknolojiyi yük olmaktan çıkarıp, güven veren bir yol arkadaşına dönüştürüyoruz. Sektörel verilere göre Kasım 2025 itibarıyla 15 milyar lirayı aşan bir büyüklüğe ulaşan Türkiye gıda hazırlama pazarına sunduğumuz ThermoGurme ile yalnızca yemek pişirme standartlarını değil, tüketicilerimizin yaşam kalitesini, mutfakta geçirdikleri zamanı ve özgürlük alanlarını yeniden tanımlıyoruz."