Arçelik'te üst düzey atamalar

İSTANBUL - Arçelik, üst yönetim kadrosunda üç yeni atama gerçekleştirdi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Arçelik AŞ Satın Alma, Tedarik Zinciri ve Dijitalden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Cem Kural, Arçelik Türkiye (Arçelik Pazarlama AŞ) Genel Müdürü ile Arçelik AŞ Türkiye, Orta Doğu ve Kuzey Afrika (MENA) Bölgesi Ticaretten Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı (CCO) oldu. Kural, yeni görevinde Arçelik AŞ'nin Türkiye, Orta Doğu ve Kuzey Afrika'daki (MENA) ticari operasyonlarına liderlik ederek şirketin bu pazarlardaki güçlü konumunu ve büyüme ivmesini daha da pekiştirmeye odaklanacak.



Arçelik Hitachi Home Appliances Üst Yöneticisi (CEO) ve Arçelik AŞ Asya Pasifik Bölgesi Ticaretten Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı (CCO) Zafer Üstüner ise Arçelik Hitachi Home Appliances CEO'luğuna devam ederken aynı zamanda Arçelik AŞ Asya, Rusya ve Sahra Altı Afrika Bölgesi Ticaretten Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı (CCO) olarak atandı. Üstüner, şirketin bu bölgelerdeki sürdürülebilir büyüme ve pazar gelişimine liderlik edecek.



Koç Topluluğu şirketlerinden WAT Mobilite & WAT Motor Genel Müdürü olarak görev yapan Alp Karahasanoğlu ise Arçelik AŞ Satın Alma, Tedarik Zinciri ve Dijitalden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı görevine getirildi. Karahasanoğlu, yeni görevinde Arçelik'in küresel satın alma, tedarik zinciri ve dijital dönüşüm süreçlerine liderlik edecek, operasyonel verimlilik, tedarik zinciri dayanıklılığı ve sürdürülebilir büyüme hedeflerinin desteklenmesinden sorumlu olacak.



- Cem Kural

Ortadoğu Teknik Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği bölümünden mezun olan Cem Kural, yüksek lisans eğitimini Ortadoğu Teknik Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği bölümünde tamamladı.

İş hayatına 1992'de Testaş AŞ'de AR-GE Mühendisi olarak adım atan Kural Arçelik'teki kariyerine 1995'te Araştırma Geliştirme Mühendisi olarak başladı.

Arçelik'te 30 yılı aşkın kariyeri boyunca çeşitli kademelerde görev yapan Kural, 2012-2017 arasında Arçelik AŞ AR-GE Direktörü, 2018-2020 yılları arasında Arçelik AŞ Temin Ürün Direktörü, 2021-2023 yılları arasında ise Arçelik-LG Genel Müdürlüğü olarak çalıştı.



- Zafer Üstüner

Boğaziçi Üniversitesi Elektronik Mühendisliği ve Matematik bölümlerinden çift anadal lisans derecesi ile mezun olan Zafer Üstüner, Koç Üniversitesinde MBA programını, Harvard Business School'da İleri İşletme programını tamamladı.

Arçelik'teki kariyerine 2001'de Uluslararası Satış Müdürü olarak başlayan Üstüner, 2007'de Beko Almanya Ülke Müdürü olarak atandı ve 5 yıl boyunca bu görevini sürdürdü.

2012-2015 yılları arasında Beko Rusya Ülke Müdürü olarak çalışan Üstüner, 2016'da Rusya ve BDT Ülkeleri Bölge Direktörü olarak atandı. 2016'nın sonunda ise Tayland Ülke Müdürlüğü görevinin yanı sıra Avustralya, Yeni Zelanda, Çin, Malezya, Vietnam, Singapur, Endonezya ve Filipinler'den Sorumlu Asya-Pasifik Bölge Direktörü görevini üstlendi.

2021'de Arçelik ve Hitachi Global Life Solutions ortaklığıyla kurulan Arçelik Hitachi Home Appliances şirketinin CEO'su olarak atanan Üstüner, 2023'te Asya-Pasifik Operasyonlarından Sorumlu Genel Müdür Yardımcılığına getirildi.

Beyaz eşya ve ev aletleri endüstrisinde 30 yılı aşkın deneyimi bulunan Üstüner, dönüşüm, iş yönetimi, müzakere, pazarlama yönetimi, iş planlaması, tüketici ürünleri ve satış alanlarında uzmanlığa sahip.



- Alp Karahasanoğlu

Orta Doğu Teknik Üniversitesi Makine Mühendisliği bölümünden mezunu olan Alp Karahasanoğlu, mezuniyetinin ardından kariyerine Arçelik'te başladı ve şirket bünyesinde çeşitli pozisyonlarda görev aldı.

Karahasanoğlu 2016-2019 yılları arasında Kurutucu & Elektrik Motorları Ürün Direktörü, 2019-2021 yılları arasında Pişirici Cihazlar Ürün Direktörü, 2021-2022 yılları arasında ise Arçelik AŞ Tedarik Zinciri Kıdemli Direktörü olarak görev yaptı.

2022'de Arçelik AŞ Satın Alma Kıdemli Direktörü görevini üstlenen Karahasanoğlu, 2024'te Koç Topluluğu bünyesinde faaliyet gösteren WAT Mobilite & WAT Motor şirketinin Genel Müdürü olarak atandı.



Cem Kural, Zafer Üstüner ve Alp Karahasanoğlu yeni görevlerine şirketin 16 Mart'ta gerçekleşecek Olağan Genel Kurul toplantısının ardından başlayacak.