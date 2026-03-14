Artistik Cimnastik Dünya Kupası, Antalya'da devam ediyor
Futbol: Trendyol Süper Lig
Milli cimnastikçi Adem Asil, Antalya'da kazandığı altın madalyayı değerlendirdi:
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, Isparta'da iftar programında konuştu:
Mersin Emniyet Müdürlüğü ek hizmet binasında çıkan yangın söndürüldü
Antalya'da apartman dairesinde çıkan yangın söndürüldü
Futbol: Trendyol Süper Lig
Hatay Valisi Mustafa Masatlı, Mehmetçik ve şehit aileleriyle iftar yaptı
Antalya'da şehit aileleri ve gaziler için iftar programı düzenlendi
Bakan Yumaklı, Kahramanmaraş'ta "Vefa İftarı"nda konuştu:

ANTALYA - Antalya'da düzenlenen Vestel Artistik Cimnastik Dünya Kupası'nda milli sporcu Adem Asil, halka aletinde altın madalya kazanma başarısını gösterdi.

İbrahim Çolak Cimnastik Salonu'nda yapılan organizasyonun üçüncü gününde erkekler yer, halka ve kulplu beygir, kadınlar atlama masası ile asimetrik paralel aletlerinde finaller yapıldı.

Milli cimnastikçi Adem Asil, halka aletinde elde ettiği 14.533 puanla altın madalya kazandı. İngiliz Courtney Tulloch 14.333 puanla gümüş, Azeri Nikita Simonov ise 14.100 puanla bronz madalya elde etti.

Milli sporcu Bengisu Yıldız ise kadınlar asimetrik paralelde aldığı 12.166 puanla 5. oldu.

Organizasyon yarın finallerle sona erecek.



Spor 14.03.2026 23:42:14 0
