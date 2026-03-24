Arzum yeni nesil Hestia Pro Multi el blender setini tanıttı

İSTANBUL - Arzum, mutfak hazırlık süreçlerini hızlandıran Hestia serisini yenileyerek Hestia Pro Multi el blender setini tüketicilerle buluşturdu.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Arzum'un Hestia serisinin yeni versiyonu Hestia Pro Multi el blender seti, güncel tasarımı ve güçlü motoruyla öne çıkıyor.



Doğrama, karıştırma, rendeleme, dilimleme ve çırpma olmak üzere 5 fonksiyonu bir arada bulunduran set, tırtıklı bıçak yapısı sayesinde sert gıdalarda bile etkili kesme performansı sergiliyor.



Ürünün motor kilit mekanizması kolayca ayrılarak haznenin pratik temizlenmesine imkan tanırken, 2000 vat motor gücü yoğun kullanımda güçlü bir performans sunuyor.

Cihazın 1500 mililitrelik hazne kapasitesi sayesinde birçok malzeme tek seferde işlenebilirken, 900 mililitrelik ölçü kabı tariflerin çeşitlendirilmesine yardımcı oluyor.



Ergonomik tasarımı ve farklı renk seçenekleriyle sunulan sete, şirketin internet sitesi ve seçili satış kanallarından ulaşılabiliyor.

