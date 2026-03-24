AS Watson Group 185. yılını kutluyor

İSTANBUL - Asya ve Avrupa'daki 31 pazarda 17 bini aşan mağazasıyla faaliyet gösteren sağlık ve güzellik perakendecisi AS Watson Group, 185'inci yaşını kutluyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, 20 yıllık geçmişiyle grubun önemli büyüme pazarları arasında yer alan Türkiye, genç ve dinamik tüketici yapısı, güçlü mağaza ağı ve hızla gelişen e-ticaret altyapısıyla AS Watson Group için stratejik bir konumda bulunuyor.

Avrupa'da sağlık kategorisinde yüzde 8 büyüme sağlayan şirket, Asya'da güzellik kategorisinde yüzde 6 büyüme, çevrim içi ve çevrim dışı kanallarında ise çift haneli satış artışı elde etti.

Şirket, fiziksel mağazalar ile dijital kanalların entegre yönetiminin müşteri deneyimindeki etkisiyle, sadakat programı üye sayısını bir yıl içinde 10 milyon artırarak 180 milyonun üzerine çıkardı.

Grup genelinde 2026 yılı için yeni mağaza açılışları, renovasyonlar, teknoloji yatırımları ve tedarik zinciri dönüşümünü kapsayan toplam 3,8 milyar Hong Kong Doları yatırım planlanıyor. Bu kapsamda yaklaşık 1000 adet yeni mağaza açılması hedefleniyor. Türkiye operasyonunun da bu büyüme stratejisinin önemli bir parçası olması planlanıyor.

Ticari performansın yanı sıra sürdürülebilirlik, AS Watson Group'un uzun vadeli büyüme modelinin merkezinde yer alıyor. Grup, çevresel etkisini azaltma, sorumlu kaynak kullanımını teşvik etme, hizmet verdiği pazarlarda toplum refahı ve sağlık eğitimini destekleme konularında somut adımlar atmaya devam ediyor.

Grubun küresel genç istihdamı taahhüdü kapsamında işe alınan genç sayısı 134 binin üzerine çıkarken, verilen eğitim sayısı ise 3,8 milyon saate ulaştı. Bu performans ile 2030'a kadar 200 bin fırsat yaratma hedefinin yarısından fazlası tamamlanmış oldu.

- AS Watson Group Türkiye’de büyümesini hızlandırıyor

Açıklamada görüşlerine yer verilen AS Watson Group Üst Yöneticisi (CEO) Malina Ngai, geleceği inşa etmenin, onu tahmin etmekten öte ona hazırlanmak olduğunu ifade etti.

Ngai, 100 yıl sonrasını görmenin mümkün olmadığını vurgulayarak, "Bugün değişim hiç olmadığı kadar hızlı. Pazarlar bir gecede değişiyor, teknolojiler sektörleri yeniden şekillendiriyor ve beklentiler sürekli evriliyor. Bu yüzden bir sonraki yüzyılı inşa etmek, geleceği tahmin etmekten çok, ona bugünden hazırlanmayı gerektiriyor. Ve biz her zamanki gibi değişmeyen değerlere sıkı sıkıya bağlı kalarak hazırlanıyoruz." ifadelerini kullandı.

Watsons Türkiye Genel Müdürü Mete Yurddaş da Türkiye operasyonunun grubun 185 yıllık köklü mirasının güçlü bir temsilcisi olduğunu anlattı.

Yurddaş, AS Watson Group'un 1841'de Hong Kong'da başlayan yolculuğunun, bugün 31 pazarda 17 bini aşkın mağazaya ulaşan küresel bir başarı hikayesine dönüştüğünü anlattı.

AS Watson Group'un 185 yıllık mirasının ve değişime hızlı uyum sağlama kabiliyetinin, müşteri odaklı bir yaklaşım ve sorumlu büyüme anlayışıyla şekillendiğine dikkati çeken Yurddaş, şunları kaydetti:

"Türkiye'de 20 yıldır sürdürdüğümüz faaliyetlerimizi de tam olarak bu global vizyon ve değerler üzerine inşa ediyoruz. Türkiye, genç nüfusu, dinamik tüketim yapısı ve dijitalleşme hızıyla grubumuz için stratejik öneme sahip pazarlardan biri. Bu yıl 60'tan fazla yeni mağaza açarak büyümemizi hızlandıracağız. Önümüzdeki 3 yıl içinde mağaza sayımızı 600'ün üzerine çıkararak 81 ilde müşterilerimizle buluşmayı hedefliyoruz. 185. yılımızı globalde olduğu gibi Türkiye'de de büyük bir heyecan ve gururla kutlayacağız. Küresel bir mirasın parçası olmanın verdiği sorumlulukla, sürdürülebilirlikten istihdama, müşteri deneyiminden dijital dönüşüme kadar her alanda grubumuzun değerlerini büyütmeye ve geleceğe taşımaya devam edeceğiz."