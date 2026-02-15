İlginizi Çekebilir

ASKON Antalya Şube Başkanı Onur Kacar güven tazeledi

ANTALYA - Anadolu Aslanları İş İnsanları Derneği (ASKON) Antalya Şube Başkanlığına Onur Kacar, oy birliğiyle yeniden seçildi.

Dernek binasında düzenlenen ASKON Antalya Şubesi Olağanüstü Genel Kurulu'nda, Kacar’ın listesi oy birliğiyle kabul edildi.

Kacar, burada yaptığı konuşmada, Antalya'nın ekonomik gelişimine katkı sağlamaya devam edeceklerini ifade etti.

Yeni dönemde üyelerin ulusal ve uluslararası pazarlara erişimini kolaylaştıracak projeler üzerinde çalışacaklarını belirten Kacar, genç girişimcilerin desteklenmesi, dijitalleşme ve yeşil dönüşüm süreçlerinde üyelerin rehberlik edilmesi ve sektörel işbirliklerinin artırılmasının öncelikleri arasında yer alacağını söyledi.

ASKON çatısı altında daha güçlü iş ekosistemi oluşturmayı amaçladıklarını aktaran Kacar, eğitim, networking ve iş geliştirme faaliyetlerine de ağırlık verileceğini kaydetti.

Kurul, yeni yönetim ve komisyon listelerinin belirlenmesinin ardından sona erdi.



15.02.2026
