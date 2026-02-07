İlginizi Çekebilir

HATAY - Trendyol 1. Lig'in 24. haftasında Esenler Erokspor'a 5-0 yenilen Atakaş Hatayspor'un teknik direktörü Bekir İrtegün, "Çok üzgünüz, böyle skorlar kabul edilemez. Bir an önce inşallah düzelteceğiz." dedi.

İrtegün, Sarıseki Fuat Tosyalı Stadı'nda oynanan maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, karşılaşmaya iyi başladıklarını ama ikinci yarıda peş peşe goller yediklerini söyledi.

Bekir İrtegün, takıma yeni katılan oyuncularla ilerleyen maçlarda güzel sonuçlar almayı hedeflediklerini belirterek, şöyle konuştu:

"İlerleyen süreçte oyun olarak daha iyi olacağız. Yeni katılan arkadaşların antrenman performansları arttığında, fiziksel kapasiteleri biraz daha yukarı çıktığında, Hatayspor'a gönül vermiş herkes değişimi görecektir. Çok üzgünüz, böyle skorlar kabul edilemez. Bir an önce inşallah düzelteceğiz. Erokspor'a da bundan sonraki maçlarında başarılar diliyorum."


- Esenler Erokspor cephesi

Esenler Erokspor Teknik Direktörü Osman Özköylü ise sözlerine 6 Şubat depremlerinde yaşamını yitirenlere Allah'tan rahmet dileyerek başladı.

Güzel bir maç oynadıklarını ifade eden Özköylü, şunları kaydetti:

"Bugün işimizi iyi yaptık. Futbolcular sahada harika bir oyun ortaya koydu. Rakibin oyuna girmesine hiç izin vermedik. Topa sahip olduk. Bundan sonraki karşılaşmalarda Hatayspor'a başarılar diliyorum. Yolumuza devam edeceğiz. Biz iyi ve güçlü bir takımız, hedefimiz var. Bu hedef doğrultusunda Allah'ın izniyle sonuna kadar bu mücadeleyi vermeye devam edeceğiz."



Spor 7.02.2026 17:39:21 0
Anahtar Kelimeler: atakaş hatayspor-esenler erokspor maçının ardından

