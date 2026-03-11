Atakaş Hatayspor-Özbelsan Sivasspor maçının ardından

İlginizi Çekebilir

HATAY - Trendyol 1. Lig'in 30. haftasında Atakaş Hatayspor'u 2-1 yenen Özbelsan Sivasspor'un teknik direktörü İsmet Taşdemir, "Elimizden geleni yapıp play-off'a girmeye çalışacağız." dedi.

Taşdemir, Sarıseki Fuat Tosyalı Stadı'ndaki karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında, kötü oynadıkları maçı kazanmanın sevincini yaşadıklarını söyledi.

Play-off hedeflediklerini ifade eden Taşdemir, "Bu tip maçlar genelde kağıt üzerinde çok rahat gözükür ama öyle değil. Biz bugün kötü oynadığımız bir maçı kazandığımız için sevinçliyiz. 8 hafta kaldı, yolumuza devam ediyoruz. Elimizden geleni yapıp play-off'a girmeye çalışacağız." diye konuştu.


- Hatayspor cephesi

Atakaş Hatayspor Yardımcı Antrenörü Emrah Volkan Sayılğan ise Hatayspor camiasına yakışır bir şekilde mücadele verdiklerini belirtti.

Küme düşseler de bu durumu zorunlu bir ara olarak değerlendiren Sayılğan, şunları kaydetti:

"Hatayspor sahaya çıktığı zaman sadece futbol oynamıyor, asrın felaketini yaşamış bir şehir olarak ayakta nasıl dik durulacağını, çabuk bir şekilde ayağa kalkacağını göstermek için de mücadele ediyor. Buradan Hatayspor camiasına şunu iletmek istiyorum. Bu ligden düşme sadece zorunlu bir ara, Hatayspor tekrar güçlü bir şekilde istenildiği gibi şampiyon olarak bu lige ve üst liglere geri dönecektir. Bundan kimsenin şüphesi olmasın."



