Atatürk'ün Burdur'a gelişinin 96. yıl dönümü kutlandı

BURDUR - Cumhuriyet'in kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün Burdur gelişinin 96. yıl dönümü kentte yürüyüş ve törenle kutlandı.

Burdur Valiliğince düzenlenen program, "Ata'ya Saygı Yürüyüşü" ile başladı. Ellerinde Türk bayrakları taşıyan vatandaşlar, Çatalpınar mevkisinden Cumhuriyet Meydanı'na kadar yürüdü.

Cumhuriyet Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Meydanda üniversite ve ortaokul öğrencileri tarafından halk oyunları gösterisi sunuldu. Programda bir lise öğrencisi, Türk bayrağını Vali Tülay Baydar Bilgihan'a takdim etti.

Vali Bilgihan törende yaptığı konuşmada, Mustafa Kemal Atatürk'ün kente gelişinin yıl dönümünü aynı heyecan ve vefa duygusuyla andıklarını söyledi.

6 Mart'ın Burdur'un Cumhuriyet'e yürekten bağlanışının simgesi olduğunu belirten Bilgihan, "O gün bu şehir Ata'sını bağrına basarken, aslında istikbalini kuran iradeyi selamlıyordu. Burdur halkı Cumhuriyet'e olan bağlılığını o gün coşkuyla göstermiştir." dedi.

Burdur Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz ise bu anlamlı günün yalnızca bir ziyaretin yıl dönümü olmadığını, Cumhuriyet'in kurucusunun milletiyle kurduğu güçlü gönül bağının en somut göstergesi olduğunu kaydetti.



