Atatürk'ün Osmaniye'ye gelişinin 101. yıl dönümü kutlandı

OSMANİYE - Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Osmaniye'ye gelişinin 101. yıl dönümü törenlerle kutlandı.

Tren garındaki tören, Atatürk'ün fotoğrafını taşıyan yöresel kıyafetli öğrencilerin Vali Erdinç Yılmaz tarafından karşılanmasıyla başladı.

Karşılamanın ardından izci grubunun taşıdığı Türk bayrağı, Vali Yılmaz'a teslim edildi.

Halk oyunları ve mehteran gösterisin ardından protokol üyeleri ile vatandaşlar, bando eşliğinde Devlet Bahçeli Meydanı'na kadar yürüdü.

Etkinlikler kapsamında Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu, saygı duruşunda bulunuldu ve ardından İstiklal Marşı okundu.

Törene askeri ve mülki erkan ile öğrenciler ve vatandaşlar katıldı. ​​​​​​