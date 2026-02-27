ATB Başkanı Çandır Ankara'da YÖREX için temaslarda bulundu

İlginizi Çekebilir

ANTALYA - Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Yönetim Kurulu üyesi ve Antalya Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Ali Çandır, Ankara'da Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü, Türk Patent ve Marka Kurumu Başkanlığı ve Tarım ve Orman Bakanlığı Pazarlama Daire Başkanlığını ziyaret etti.

ATB'den yapılan açıklamaya göre, Antalya'da 22-26 Nisan'da düzenlenecek Yöresel Ürünler Fuarı (YÖREX) ile ilgili davet temaslarında bulunmak üzere Ankara'ya giden Çandır, TOBB Başkan Danışmanı Hasan Çağlayan Dündar ile Kalkınma Ajansları Genel Müdürü Ahmet Şimşek’i ziyaret etti.

Görüşmede coğrafi işaretli ürünlerin bölgesel kalkınmaya katkısı, yerel üreticilerin desteklenmesi ve YÖREX'in ekonomik değer üretme kapasitesi değerlendirildi.

Çandır ve Dündar, daha sonra, Türk Patent ve Marka Kurumu Başkanı Prof. Dr. Zeki Durak'ı ziyaret ederek, coğrafi işaret tescil süreçleri, denetim mekanizmaları ve Avrupa Birliği nezdindeki başvurular hakkında görüş alışverişinde bulundu.

Ardından Tarım ve Orman Bakanlığı Pazarlama Daire Başkanı Ahmet Turan Gürkan ile bir araya gelen Çandır ve Dündar, coğrafi işaretli ürünlerin çoğunluğunu oluşturan tarım ürünlerinde, kalite standartlarının korunması ve sürdürülebilir üretim politikalarını değerlendirdi.

Çandır, YÖREX'e gösterilen ilgi ve destekten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

YÖREX'i bu yıl geniş katılımla Antalya'da düzenleyeceklerini belirten Çandır, "YÖREX'e başından beri destek veren başta TOBB Başkanımız Rifat Hisarcıklıoğlu olmak üzere destek olan herkese teşekkür ediyorum. Antalyamız bu yıl da yöresel ürünlerin buluşma noktası olacak." ifadelerini kullandı.



27.02.2026
