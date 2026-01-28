İlginizi Çekebilir

Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Uzun, AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı
ATB Başkanı Çandır'dan sel ve hortumun tarım alanlarına verdiği zarara ilişkin açıklama
Antalya'da evde sağlık ekipleri 120 bin hayata dokundu
Ispartalı yazar Silleli, 61 yıldır biriktirdiği binlerce kitabı hediye ediyor
Antalya'da bir kişi aracında ölü bulundu
Mersin'de kuyumcuyu soyan zanlı tabancayla havaya ateş ederek kaçtı
Türkiye'de her 10 tüketiciden 8'i daha akıllı ve enerji verimli cihazlar istiyor
Antalya'da uyuşturucu operasyonunda 30 şüpheli yakalandı
Bozyazı ilçesinde dolu etkili oldu
Obilet kayak tatili için öne çıkan rotaları paylaştı

ATB Başkanı Çandır'dan sel ve hortumun tarım alanlarına verdiği zarara ilişkin açıklama

ATB Başkanı Çandır

ATB Başkanı Çandır'dan sel ve hortumun tarım alanlarına verdiği zarara ilişkin açıklama

ANTALYA - Antalya Ticaret Borsası Başkanı Ali Çandır, kentte etkisini gösteren yağış, sel ve hortum nedeniyle tarım alanlarının zarar gördüğünü belirtti.

Çandır, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Antalya'da etkili olan hortum, dolu ve sağanağın, tarım alanlarında önemli hasara neden olduğunu söyledi.

Özellikle örtü altı üretimin yoğun yapıldığı seralarda zarar oluştuğunu belirten Çandır, "Aşırı yağış ve sel nedeniyle yaklaşık 5 bin 200 dekar tarım alanı olumsuz etkilendi. Dün yaşanan hortum ve fırtına nedeniyle de yaklaşık 1900 dekar alanda hasar tespit edildi. Ekiplerin sahada incelemeleri sürüyor." diye konuştu.

Çandır, hava koşullarının üretimi doğrudan etkilediğini, gün ışığının azalmasına bağlı ürün miktarında düşüş yaşandığını kaydetti.

Mülkiyet sorunları nedeniyle bazı üreticilerin TARSİM sigortası yaptıramadığını ifade eden Çandır, zararların karşılanmasına yönelik destek beklentisi olduğunu dile getirdi.



Ekonomi 28.01.2026 14:19:29 0
Anahtar Kelimeler: atb başkanı çandır'dan sel ve hortumun tarım alanlarına verdiği zarara ilişkin açıklama

YAZARLAR

Av.Elif Bengü Çelik

HAGB, yani hükmün açıklanmasının geriye bırakılması kararı nedir?

Bahri Çolpan

Özgür Özel Osmaniye’ye Geliyor
Doç. Dr. Ökkeş Hakan Miniksar

İdareciler Günü ve Zamanında Söylenmeyen Sözler
Doç.Dr.Fazıl Nacar

Rezerv Alan İlanının Artıları Ve  Eksileri
Dr. Adem Kıdık

Temizlik malzemeleri ne kadar güvenli?
Dr. Fahrettin Şanal

“Sebepsiz Sebep?”
Ecz. M.Akif Maskan

Uyku ve Hormonlar: Gece Dinlenirken Vücut Çalışır

Prof. Dr. Mustafa Fedai Çavuş

Tenekeler Diyarı

İlginizi Çekebilir

1

Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Uzun, AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı

2

ATB Başkanı Çandır'dan sel ve hortumun tarım alanlarına verdiği zarara ilişkin açıklama

3

Antalya'da evde sağlık ekipleri 120 bin hayata dokundu

4

Ispartalı yazar Silleli, 61 yıldır biriktirdiği binlerce kitabı hediye ediyor

5

Antalya'da bir kişi aracında ölü bulundu

6

Mersin'de kuyumcuyu soyan zanlı tabancayla havaya ateş ederek kaçtı

7

Türkiye'de her 10 tüketiciden 8'i daha akıllı ve enerji verimli cihazlar istiyor

8

Antalya'da uyuşturucu operasyonunda 30 şüpheli yakalandı

9

Bozyazı ilçesinde dolu etkili oldu

10

Obilet kayak tatili için öne çıkan rotaları paylaştı