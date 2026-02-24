İlginizi Çekebilir

ATİB'ten Hatay'daki depremzede ve yetimlere ramazan yardımı

HATAY - Avrupa Türk İslam Birliğince (ATİB), Hatay'ın Kırıkhan ve Yayladağı ilçelerinde ramazan dolayısıyla depremzede ailelere ve yetimlere yardımda bulunuldu.

ATİB Başkanı Ali Paşa Akbaş, AA muhabirine, Birlik olarak Türkiye'deki ihtiyaç sahibi ailelere yardım için ülkeye geldiklerini söyledi.

İlçelerde yaklaşık 2 bin vatandaşa gıda kolisi, fitre ve zekat dağıtımı yaptıklarını, ramazan süresince 5 bin aileye iftarlık kumanya ulaştırmayı hedeflediklerini bildiren Akbaş, kendilerine destek verenlere teşekkür etti.

Akbaş, Hatay'ın yanı sıra depremden etkilenen Malatya, Kahramanmaraş ve Gaziantep'te de yardımlarda bulunduklarını dile getirdi.



