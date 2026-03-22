Atık ürünleri dekoratif ürünlere dönüştürme hobisini emekliliğinde meslek haline getirdi

ADANA - KORAY KILIÇ - Adana'da yaşayan 50 yaşındaki Demet Balen, atık ve eski malzemelerden dekoratif ürünler tasarlama hobisini, emeklilikte açtığı atölyeyle gelir kapısına dönüştürdü.

Balen, Kovid-19 salgını sürecinde evindeki atık malzemelerle hobi amaçlı çeşitli ürünler tasarlamaya başladı.

Eski mobilyaların yanı sıra plastik ve cam şişe, kova gibi atık malzemeleri de kullanan Balen, tasarladığı ürünleri ilk etapta evinin dekorasyonunda kullandı.

Balen, tasarımlarının çevresindeki kişiler tarafından beğenilmesi ve gelen talep üzerine bunu gelir kapısına dönüştürmeye karar verdi.

Çalıştığı ilaç firmasından 4 yıl önce emekli olmasının ardından Balen, hobisini, açtığı atölyede sürdürerek mesleği haline getirdi.

- "Yoğurt alırken bile kovasını nasıl değerlendirebileceğimi düşünüyorum"

Demet Balen, AA muhabirine, evindeki eski eşyaları boyayarak başladığı hobisinin mesleği haline geldiğini söyledi.

Yaptığı işten büyük keyif aldığını anlatan Balen, şöyle devam etti:

"Eski ve çöpte bulduğum mobilyaları dönüştürüyorum. Yoğurt kovası, cam vazo, kırılan ampul gibi şeyleri yeniden hayata döndürmeyi seviyorum. İnsanların çöpe attığı ya da gözden çıkardığı ürünleri alıp yeniden hayata döndürmek bana keyif veriyor. Yoğurt alırken bile kovasını kullanıp kullanamayacağımı, nasıl değerlendirebileceğimi düşünüyorum. Eski mobilyaları, objeleri boyamayı, yeniden dönüştürmeyi seviyorum."

Balen, çevresinden ve ikinci el eşya satan yerlerden temin ettiği eski mobilyaları temizleyip zımparalayarak yeniden boyadığını ve güzel bir görünüme kavuşturduğunu dile getirdi.

Atölyesinde cam ve plastik gibi atık malzemeleri de güzel dekoratif ürünlere dönüştürmeyi sürdürdüğünü anlatan Balen, şunları kaydetti:

"24 yıl özel sektörde çalıştıktan sonra sevdiğim işi yapmak istedim. Bu vesileyle hobimi işe çevirdim. Ürünlerime geri dönüşler güzel olduğu için ben de bunu atölye açarak değerlendirdim. Boyayıp ürünleri internet üzerinden satmak, hem emekli olup hem de para kazanmak bana bir artı getirdi. Sevdiğim işi yaptığım, hobimi mesleğe çevirdiğim için 'Keşke bunu daha önce yapsaymışım.' dedirtiyor bana. Sıkıldığımız ve eskidiğini düşündüğümüz ürünlerin atılmadan yeniden dönüştürülebileceğini düşünüyorum. Eski, kırık, dökük olabilir, hepsinin onarımı mevcut. Bence herkes ikinci şansı hak ediyor, mobilyalar ve eşyalar dahil."



