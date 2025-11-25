İlginizi Çekebilir

Atılım Üniversitesi 44. Mühendislik Dekanları Konseyi'ne ev sahipliği yaptı

Atılım Üniversitesi 44. Mühendislik Dekanları Konseyi'ne ev sahipliği yaptı

İSTANBUL - Atılım Üniversitesi, 44. Mühendislik Dekanları Konseyi (MDK) Toplantısı'na ev sahipliği yaptı.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Türkiye'deki farklı üniversitelerden mühendislik fakültesi dekanları ile davetli akademisyenlerin katıldığı toplantı, Atılım Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Dekanı ve MDK Genel Sekreteri Prof. Dr. Yılser Devrim ile Atılım Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Serkan Eryılmaz'ın açılış konuşmalarıyla başladı.

Açıklamada, toplantıdaki görüşlerine yer verilen Yükseköğretim Kalite Kurulu (YÖKAK) Başkanı Prof. Dr. Ümit Kocabıçak, "Mühendislikte Akreditasyonun Önemi" başlıklı sunumunda kalite kültürünün kurumsallaşması ve akreditasyon süreçlerinde dikkat edilmesi gereken noktalar ve üniversitelerin sorumluluklarını anlattı.

Eskişehir Teknik Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Öğretim Üyesi, 8 ve 9. dönemler MDK Genel Sekreteri Mühendislik Prof. Dr. Tuncay Döğeroğlu da "Mühendislik Eğitimini Dönüştürmek" başlıklı konuşmasında, mühendislik programlarının çağın ihtiyaçlarına göre yenilenmesi gerektiğini vurgulayarak, esnek, yenilikçi, teknoloji odaklı ve öğrenci merkezli eğitim modellerinin önemine dikkati çekti.

Mühendislik Eğitim Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği (MÜDEK) Genel Sekreteri Serhan Başer ise "MÜDEK Akreditasyon Süreçlerinde Yaşanan Sorunlar ve Çözüm Önerileri" sunumunda akreditasyon sürecinde karşılaşılan zorlukları ele aldı ve daha sürdürülebilir bir sistem için önerilerini paylaştı.

Toplantının ilk paneli "Yapay Zeka Çağında Mühendislik Programlarının Tercih Edilebilirliği ve Geleceği" başlığıyla gerçekleştirildi.

Panelde, Işık Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Onur Kaya, Bilkent Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Orhan Arıkan ve ve Bahçeşehir Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Arif Ergin, yapay zekanın mühendislik alanlarına etkisini, programların geleceğini ve yeni nesil mühendislere kazandırılması gereken yetkinlikleri değerlendirdi.

- Mühendislik eğitimi çok boyutlu olarak ele alındı

"Mühendislik Eğitiminin Dünü, Bugünü ve Geleceği" panelinde MDK Genel Sekreterleri Başkent Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Berna Dengiz, Boğaziçi Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Günay Anlaş ve Süleyman Demirel Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Serdal Terzi, mühendislik eğitiminin tarihsel gelişimini, güncel eğitim yaklaşımını ve geleceğe yönelik beklentileri tartıştı.

Panelde, öğrenci merkezli eğitim, sürekli iyileştirme kültürü, teknolojik yeniliklere uyum ile etik ve toplumsal sorumluluğun artan önemi vurgulandı.

MDK Toplantısı boyunca dile getirilen görüşler, üniversitelerin teknolojik ve toplumsal dönüşümlere uyum sağlayabilmesi, yenilikçi eğitim modelleri geliştirebilmesi ve rekabet gücünü artırabilmesi adına ortak bir vizyon sundu.



