Atılım Üniversitesi "Ankara Turizmi" paneline ev sahipliği yaptı

İSTANBUL - Atılım Üniversitesi, Ankara'nın Anadolu mirasından Cumhuriyet mimarisine kadar kültürel kimliği, ekonomik potansiyeli ve turizm vizyonunun ele alındığı "Ankara Turizmi" başlıklı panele ev sahipliği yaptı.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Atılım Üniversitesi'nde düzenlenen etkinlikte, "Ankara" turizm perspektifinden ele alındı.

Panele, Atılım Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Serkan Eryılmaz, Atılım Üniversitesi İşletme Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mithat Üner ve Atılım Üniversitesi Turizm İşletmeciliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. İbrahim Birkan, Anadolu Medeniyetleri Müzesi Müdürü Yusuf Kıraç, ATİS Fuarcılık Yönetim Kurulu Başkanı Bilgin Aygül ve California San Francisco State Üniversitesi Turizm İşletmeciliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Mehmet Ergül katıldı.

Moderatörlüğünü Prof. Dr. İbrahim Birkan’ın yaptığı panelde, Ankara turizminin güçlü ve zayıf yönleri kapsamlı biçimde ele alındı.

Açıklamada etkinlikteki konuşmasına yer verilen Atılım Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Serkan Eryılmaz, Atılım Üniversitesi'nin bu yılki akademik temasının Ankara olarak belirlendiğini aktardı.

Eryılmaz, Ankara'nın tarihsel ve kültürel önemine değinerek, kent dokusunu ve şehir hafızasını oluşturan mimari mirasa işaret etti.

- "Ankara'yı aynı yıl içinde yaklaşık 600 bin yabancı ziyaret ediyor"

Üniversitenin İşletme Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mithat Üner de Ankara'nın turizm pastasındaki payının büyümesi gerektiğini vurgulayarak, "Ankara'yı aynı yıl içinde yaklaşık 600 bin yabancı ziyaret ediyor. Ülkemizin turizm verileri göz önüne alındığında bu oldukça küçük bir rakam. Ancak destinasyon yönetimi açısından Ankara hızla gelişiyor." ifadelerini kullandı.

Anadolu Medeniyetleri Müzesi Müdürü Yusuf Kıraç da müzenin kuruluşundan bugüne uzanan tarihsel gelişimini anlattı.

Kıraç, müzenin Cumhuriyet'in ilanından önce kurulduğunu hatırlatarak, Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Polatlı’da Sakarya Meydan Muharebesi devam ederken verdiği emir doğrultusunda Ankara Kalesi'nin Akkale Burcu'nda Anadolu Medeniyetleri Müzesi’nin kurulduğunu kaydetti.

1921 yılında kurulan ve 1997'de Avrupa'da Yılın Müzesi seçilen Anadolu Medeniyetleri Müzesi’nin kapsamına ve benzersiz koleksiyonuna dikkati çeken Kıraç, şunları kaydetti:

"Milattan önce 1 milyon yıla uzanan Anadolu'daki Paleolitik dönem insanlarından başlayarak, Neolitik, Kalkolitik, Erken Tunç, Asur ticaret kolonileri, Hitit, Frig, Urartu, Bizans, Helenistik ve Roma dönemlerine dair eserleri görebileceğiniz bir müzedir. Halen aktif kazı çalışmaları devam ediyor."

ATİS Fuarcılık Yönetim Kurulu Başkanı Bilgin Aygül ise Ankara'nın turizmde yeterince görünür olmadığını belirterek, "Ankara'da turizm olmaz" şeklindeki algı sorununun altını çizdi.

Ankara'nın başkent kimliğinin önemli fırsatlar yarattığını ifade eden Aygül, "Ankara'da sağlık, eğitim, mağara ve spor turizmi geliştirilmeye elverişlidir. Ankara için olmazsa olmaz turizm türleri ise kongre ve kültür turizmidir." değerlendirmesinde bulundu.

California San Francisco State Üniversitesi Turizm İşletmeciliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Mehmet Ergül ise Ankara'nın başkent olmasına karşın fuar merkezinin olmadığına, büyük çaplı etkinliklere ev sahipliği yapamadığına ve turizm yelpazesinin genişletilemediğine vurgu yaptı.

Turizmin kent ekonomisinde yarattığı çarpan etkisine değinen Ergül, şu ifadeleri kullandı:

"Turizmin gelişmesi için ulaşım, konaklama, aktiviteler gibi ögeler çok önemli. Turizm endüstrisi, kentteki restoranlardan taksicilere kadar herkese katma değer sağlıyor. Turizm gelirlerinin en yüksek olduğu ülkelerde en önemli şey, turistin şehirde geçirdiği süre boyunca ekonomik hareketliliğini artıracak harcama alanları oluşturmaktır."