İlginizi Çekebilir

Serik'te otomobil ile motosikletin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı
Daikin yeni nesil ısıtma çözümleriyle konforu artırıyor
Antalya'da kaçak sigara operasyonunda 1 kişi yakalandı
Adana'da evlerinde ruhsatsız 3 tabanca ele geçirilen iki kardeş tutuklandı
Antalya'da silah kaçakçılığı operasyonunda 9 şüpheli yakalandı
Zafer Partisi Genel Başkanı Özdağ Tarsus'ta temaslarda bulundu
Kahramanmaraş'ta bir kişi tartıştığı amcasını silahla yaraladı
ATO ve Esnaf Odası'ndan Adana kebabı ustalık eğitimi
Adana'da tarıma dayalı ihtisas organize sanayi bölgeleriyle 8 bin kişiye istihdam sağlanacak
Antalya'da polisten şafak operasyonu

ATO ve Esnaf Odası'ndan Adana kebabı ustalık eğitimi

ATO ve Esnaf Odası

ATO ve Esnaf Odası'ndan Adana kebabı ustalık eğitimi

ADANA - Tescilli Adana kebabının gerçek lezzet ve özellikleriyle gelecek kuşaklara aktarılması için Adana'da eğitim veriliyor.

Adana Ticaret Odası (ATO) ve Adana Lokantacılar ve Kebapçılar Esnaf Odası işbirliğiyle ATO Sosyal Hizmetler ve Eğitim Vakfı'nda "Tescilli Adana Kebabı Ustalık Eğitimi" düzenlendi.

Eğitimde kursiyerlere Adana kebabında kullanılan etin seçimi ve hazırlanması, zırhla çekilmesi, şişe saplanması, pişirilmesi ve sunumu uygulamalı olarak gösterildi ve kebabın yanında sunulan salatanın yapımı da anlatıldı.

Hazırlanan kebaplar, pişirilmesinin ardından kursiyerler ve eğitmenler tarafından tadıldı.

Adana Lokantacılar ve Kebapçılar Esnaf Odası Başkanı Şefik Aslan, AA muhabirine, Adana kebabının tescil edilerek coğrafi işaret aldığını söyledi.

Kentin önemli bir değeri olan Adana kebabının standartlarının korunması için bu tür eğitimleri sürdürdüklerini belirten Aslan, şunları dile getirdi:

"Adana kebabının ülkemizde ve dünyanın her yerinde tek bir standartta üretilmesi, sunulması gerektiğine inanıyoruz. Bu doğrultuda ATO ile müşterek şekilde bu eğitimleri yürütüyoruz. İki günde kebapçı ustaları yetiştirilmez ama püf noktalarını öğreniyorlar."

Eğitimlere, restoran çalışanları, ustalar, usta yardımcıları ve bu alanda ticari faaliyette bulunanların katıldığını ifade eden Aslan, evinde doğru şekilde Adana kebabı yapmak isteyenlerin de programa ilgi gösterdiğini belirtti.

Eğitime katılan 50 kursiyer yarın sertifikalarını alacak.



Yurt Dünya 27.11.2025 20:11:49 0
Anahtar Kelimeler: ato ve esnaf odası'ndan adana kebabı ustalık eğitimi

YAZARLAR

Av.Elif Bengü Çelik

Türkiye’de Çocuk İşçi Olmak: Sömürü, İhmal ve Korunması Gereken Haklar
Bahri Çolpan

Egzozu Patlak Motorlardan Bıktık Artık
Doç. Dr. Ökkeş Hakan Miniksar

Ayrışma Değil, Birleşme Vakti!
Doç.Dr.Fazıl Nacar

Algı Yönetimi ve Olgu Gerçeği
Dr. Adem Kıdık

Temizlik malzemeleri ne kadar güvenli?
Dr. Fahrettin Şanal

Ölünün arkasından teneke çalmak!
Ecz. M.Akif Maskan

Ekranların Işığında Kaybolan Sağlık: Modern Yorgunluğun Sessiz Hikâyesi
Prof. Dr. Mustafa Fedai Çavuş

İhtiyaç, Menfaat ve Siyaset

İlginizi Çekebilir

1

Serik'te otomobil ile motosikletin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı

2

Daikin yeni nesil ısıtma çözümleriyle konforu artırıyor

3

Antalya'da kaçak sigara operasyonunda 1 kişi yakalandı

4

Adana'da evlerinde ruhsatsız 3 tabanca ele geçirilen iki kardeş tutuklandı

5

Antalya'da silah kaçakçılığı operasyonunda 9 şüpheli yakalandı

6

Zafer Partisi Genel Başkanı Özdağ Tarsus'ta temaslarda bulundu

7

Kahramanmaraş'ta bir kişi tartıştığı amcasını silahla yaraladı

8

ATO ve Esnaf Odası'ndan Adana kebabı ustalık eğitimi

9

Adana'da tarıma dayalı ihtisas organize sanayi bölgeleriyle 8 bin kişiye istihdam sağlanacak

10

Antalya'da polisten şafak operasyonu