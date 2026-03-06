ATP 2025'te 5,7 milyar lira gelir elde etti

İSTANBUL - ATP Yazılım ve Teknoloji AŞ (ATP), 2025'te gelirini 5,7 milyar liraya yükseltirken, ana ortaklık net karını reel bazda yüzde 259 artışla 2,1 milyar lira seviyesine taşıdı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, ATP, 2025 konsolide finansal sonuçlarını paylaştı.

Şirketin, faiz, amortisman ve vergi öncesi karı (FAVÖK) ise yüzde 420 artışla 4,1 milyar lira olarak gerçekleşen şirketin geliri 5,7 milyar liraya yükseldi. Artan tekrarlayan gelir yapısı, uluslararası operasyonlar ve teknoloji odaklı yatırımların finansal performansı temel belirleyiciler oldu.

Şirket, ana ortaklık net karını reel bazda yüzde 259 artışla 2,1 milyar lira seviyesine taşıdı.

Bağlı ortaklığı ATP Capital aracılığıyla teknoloji odaklı girişimlefrle büyümesini sürdüren şirket, Ata Express, Menulux ve CloudOne yatırımlarıyla ekosistemini genişleterek, yapay zeka ve yazılım temelli ölçeklenebilir iş modellerine odaklanıyor.

ATP Capital’in portföy şirketlerinin yarattığı değer, konsolide finansal performansa katkı sağlarken şirketin uzun vadeli büyüme kapasitesini de destekliyor.

Şirket, 2026'da da teknoloji ve inovasyon odaklı stratejisini sürdürmeyi planlıyor. Yapay zeka, bulut teknolojileri ve sürdürülebilirlik alanlarında yürütülen çalışmalarla operasyonel verimliliğini artırmayı ve müşterilerine katma değerli çözümler sunmayı hedefliyor.

- "Somut ve ölçülebilir çıktılar ürettik"

Açıklamada görüşlerine yer verilen ATP Üst Yöneticisi (CEO) Ümit Cinali, geçen yıl için önceliklendirdikleri küreselleşme, yapay zeka entegrasyonu ve finansal dayanıklılık başlıklarında somut ve ölçülebilir çıktılar ürettiklerini belirtti.

Küresel belirsizliklerin sürdüğü bir yılda, çeşitlendirilmiş iş modelleri ve tekrarlayan gelir yapılsrı sayesinde dengeli performans ortaya koyduklarını aktaran Cinali, şöyle devam etti:



"Faaliyet gelirlerimizin yarıdan fazlasının düzenli ve öngörülebilir tekrarlayan gelirlerden oluşması, yatırım ve AR-GE kararlarımızı uzun vadeli bir perspektifle almamızı sağlıyor. Gelirlerimizin yüzde 26'sını uluslararası pazarlardan elde ettik ve yıl içinde Sahra Altı Afrika bölgesinde altı ülkede satışlar gerçekleştirerek büyüme potansiyeli yüksek bir pazarda güçlü bir başlangıç yaptık."

Cinali, gelecek dönemde yeni yurt dışı pazarların katkısını artırma yönünde girişimlerini hızlandırdıklarını anlatarak, enflasyon ve döviz kuru arasındaki senkronizasyonun gelecekte normalleşmesi de gelirlerinin yüzde 46'sı yabancı para birimleri cinsinden olan şirketlerinin finansallarına olumlu yansıyacağını vurguladı.

Geçen yılın yazılım sektöründe yapay zeka odaklı verimlilik artışının öne çıktığı ve ürün portföylerinin yeniden kurgulandığı bir dönem olduğuna dikkat çeken Cinali, "Yapay zekanın tetiklediği dönüşümü bir uyum süreci olarak değil, liderlik ve fırsat alanı olarak görüyoruz. 2025'te ürün geliştirme, kaynak planlaması ve hizmet sürekliliği süreçlerinde yapay zeka ve otomasyon çözümlerini devreye alarak operasyonel verimliliğimizi artırdık, robotik ve otonom sistemlerimizi yazılım entegrasyonları ve uzaktan izleme kabiliyetleriyle daha akıllı ve yönetilebilir bir yapıya taşıdık." değerlendirmesini yaptı.

Cinali, ürün geliştirme süreçlerinde yapay zeka kullanımını sistematik biçimde genişletirken yeni yatırımlarını da veri temelli ve yapay zeka destekli çözümler etrafında şekillendirdiklerine işaret ederek, şunları kaydetti:

"Bu kapsamda üretken yapay zekayı kurumların kendi altyapılarında güvenli ve ölçeklenebilir biçimde çalıştırmalarını sağlayan kurumsal yapay zeka platformumuz AiX'i piyasaya sunduk. ATP Tradesoft altında geliştirdiğimiz FinX platformu ise gerçek zamanlı analitik yetkinlikleriyle satış, risk, muhasebe ve uyum gibi kritik süreçlerin daha bütüncül şekilde yönetilmesine imkan tanıyor."