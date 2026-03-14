İlginizi Çekebilir

Adana şalgam suyunun AB'den tescil alması üreticilerin yüzünü güldürdü
BAİB Başkan adayı Keskin, bölgenin ihracatını artıracak çalışmalarını anlattı
Hatay'da dini nikahlı kocasını pompalı tüfekle öldürdüğü iddia edilen zanlı tutuklandı
Antalya'da üç damarı tıkalı hasta baypasla sağlığına kavuştu
Biyoteknoloji Vadisi ile Fenerbahçe Üniversitesi arasında stratejik işbirliği protokolü imzalandı
Adana'da uyuşturucu operasyonunda 14 şüpheli yakalandı
İş Bankasında üst düzey atama
ATP, TSRS uyumlu Entegre Faaliyet Raporu'nu yayımladı
Adana'da mobilya atölyesinde çıkan yangın hasara neden oldu
Antalya'da zincir markette çıkan yangın hasara yol açtı

ATP, TSRS uyumlu Entegre Faaliyet Raporu'nu yayımladı

İSTANBUL - ATP Yazılım ve Teknoloji AŞ (ATP), Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama Standartları (TSRS) ile uyumlu olarak hazırladığı Entegre Faaliyet Raporu'nu paylaştı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, teknoloji ve yazılım sektörünün kuruluşlarından ATP, Raporda şirketin finansal performans ile iklim, sürdürülebilirlik ve yönetişim alanındaki çalışmalarını bütüncül bir yapıda birleştirdi.

Bugüne kadar finansal ve operasyonel performansını faaliyet raporuyla, sürdürülebilirlik alanındaki öncelik ve hedeflerini ise ayrı bir sürdürülebilirlik raporuyla paylaşan ATP, bu yıl raporlama yaklaşımında önemli bir adım attı.

Şirket, faaliyetlerini Entegre Faaliyet Raporu yaklaşımıyla tek bir çatı altında birleştirerek, ilk TSRS uyumlu Entegre Faaliyet Raporu'nu yayımladı.

ATP, entegre raporlama yaklaşımıyla finansal performansının yanı sıra sürdürülebilirlik stratejisini, risk ve fırsat alanlarını ve paydaşları için yarattığı değeri şeffaf bir şekilde ortaya koymayı hedefliyor.

Şirket, gelecek dönemde de uluslararası raporlama standartlarıyla uyumlu, şeffaf ve bütüncül raporlama yaklaşımını sürdürmeyi planlıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen ATP Üst Yöneticisi (CEO) Ümit Cinali, TSRS ile GRI Standartlarına (Küresel Raporlama İnisiyatifi) uyumlu olarak hazırladıkları Entegre Faaliyet Raporu ile finansal, çevresel ve sosyal alanlardaki performansını şeffaf bir şekilde paydaşlarıyla paylaştıklarını belirtti.

Cinali, raporun sektör açısından da yol gösterici bir örnek oluşturacağına inandıklarını aktararak, "Sürdürülebilirliği iş modelimizin ayrılmaz bir parçası olarak görmekte ve faaliyetlerimizle geniş bir paydaş ekosistemine değer üretirken, Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları doğrultusunda ilerlemekteyiz. Önümüzdeki dönemde de inovasyon ve AR-GE odaklı çalışmalarımızla sorumlu ve sürdürülebilir büyümemizi sürdürmeyi hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.



Ekonomi 14.03.2026 11:00:45 0
Anahtar Kelimeler: atp tsrs uyumlu entegre faaliyet raporu'nu yayımladı

YAZARLAR

Av.Elif Bengü Çelik

Eşten Gizli Birikim Yapmanın Boşanma Davasında Kusur Bakımından Hukuki Sonuçları
Bahri Çolpan

İlginize Layık Olacağız
Doç. Dr. Ökkeş Hakan Miniksar

İftar Yemeğinin Ardından
Doç.Dr.Fazıl Nacar

Rezerv Alan İlanının Artıları Ve  Eksileri
Dr. Adem Kıdık

Temizlik malzemeleri ne kadar güvenli?
Dr. Fahrettin Şanal

İyilere Rahmet, Kötülere Zahmet!
Ecz. M.Akif Maskan

Uyku ve Hormonlar: Gece Dinlenirken Vücut Çalışır

Prof. Dr. Mehmet Ali Kırpık

Çukurova Sular Altında
Prof. Dr. Mustafa Fedai Çavuş

Akıl Şemsiyesi

İlginizi Çekebilir

1

Adana şalgam suyunun AB'den tescil alması üreticilerin yüzünü güldürdü

2

BAİB Başkan adayı Keskin, bölgenin ihracatını artıracak çalışmalarını anlattı

3

Hatay'da dini nikahlı kocasını pompalı tüfekle öldürdüğü iddia edilen zanlı tutuklandı

4

Antalya'da üç damarı tıkalı hasta baypasla sağlığına kavuştu

5

Biyoteknoloji Vadisi ile Fenerbahçe Üniversitesi arasında stratejik işbirliği protokolü imzalandı

6

Adana'da uyuşturucu operasyonunda 14 şüpheli yakalandı

7

İş Bankasında üst düzey atama

8

ATP, TSRS uyumlu Entegre Faaliyet Raporu'nu yayımladı

9

Adana'da mobilya atölyesinde çıkan yangın hasara neden oldu

10

Antalya'da zincir markette çıkan yangın hasara yol açtı