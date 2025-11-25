ATSO meclis toplantısı gerçekleştirildi

ANTALYA - ATSO Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf Hacısüleyman, üretimin devam edebilmesi için şirketlerin krediye ihtiyaç duyduğunu bildirdi.

Antalya Ticaret ve Sanayi Odasının (ATSO) kasım ayı olağan meclis toplantısı, Meclis Başkanı Ahmet Öztürk’ün başkanlığında gerçekleştirildi.

Antalya ekonomisi, turizm sektörü, tarım ve asgari ücret konularının ele alındığı toplantıda konuşan ATSO Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf Hacısüleyman, daha önce açıklanan Nefes Kredisi paketinin 50 milyar liraya çıkarıldığını anımsattı.

Hacısüleyman, "Üretimin devam edebilmesi için şirketlerin krediye ihtiyacı var. Mümkün olduğu kadar kaynak desteği sunulması gerekiyor." diye konuştu.

Asgari ücret tartışmalarına da değinen Hacısüleyman, şunları kaydetti:

"Asgari ücretin yüzde 25-30 oranında artırılması konuşuluyor. Ancak bu oran ne çalışan ne de işveren için memnun edici olmayacak. Eğitim, sağlık ve gıda maliyetleri mutlaka kontrol altında tutulmalı."

Toplantıda, turizm ve tarım sektörüne ilişkin değerlendirmeler de yapıldı.