İlginizi Çekebilir

Alanya'da deniz kıyısında kadın cesedi bulundu
Burdur'da evde çıkan yangın söndürüldü
Türkiye Yağlı Güreş Ligi 2025 Sezonu Ödül Töreni gerçekleştirildi
ATSO meclis toplantısı gerçekleştirildi
Çamlıkevler’de Yol Genişletme ve Ağaçlandırma Çalışmaları Sürüyor
Mersin Uluslararası Limanı ile Port Sudan Limanı arasında mutabakat imzalandı
Auto Kale Ekspertiz 2026'da bayi sayısını 100'e çıkarmayı hedefliyor
TİM Başkanı Gültepe, Antalya'da "Bölgesel İhracat Buluşmaları"nda konuştu:
Alanya'da yaklaşık 20 aracın lastiklerinin kesilmesi güvenlik kamerasında
Biruni Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde "Doğurganlığın Korunması Sempozyumu" gerçekleştirildi

ATSO meclis toplantısı gerçekleştirildi

ATSO meclis toplantısı gerçekleştirildi

ATSO meclis toplantısı gerçekleştirildi

ANTALYA - Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) aralık ayı olağan meclis toplantısı düzenlendi.

ATSO Meclis Başkanı Ahmet Öztürk başkanlığında Meclis Salonu'nda gerçekleştirilen toplantıya, ATSO Başkanı Yusuf Hacısüleyman ve oda üyeleri katıldı.

Hacısüleyman, konuşmasında, 1934'te kadınlara seçme ve seçilme hakkı verilmesinin yıl dönümünü kutladı.

Sarıkamış Harekatı'nda yaşamını yitiren 90 bin şehide rahmet dileyen Hacısüleyman, benzer acıların bir daha yaşanmaması temennisinde bulundu.

Ekonomide belirsizliklerin sürdüğünü ifade eden Hacısüleyman, "2026 yılına yönelik bütçe çalışmaları zor koşullar altında yapılıyor. Öngörülebilirlik açısından net bir tablo yok. Sanırım hiçbirimiz parlak bir bütçe yapamadık. Buna rağmen umutlu olmamız gerektiğine inanıyorum." dedi.

Ekonomideki temel sorunların, maliyet artışları ve karlılıkta düşüş olduğunu vurgulayan Hacısüleyman, işletmelerin finansmana erişimde zorluklar yaşadığını ve ortaklık kültürünün geliştirilmesi gerektiğini ifade etti.

Dünyada yaşanan hızlı değişime ayak uydurulması gerektiğini vurgulayan Hacısüleyman, Antalya'nın dünya genelinde en çok ziyaret edilen şehirler arasında 8. sıraya yükselerek Paris'i geride bıraktığını belirtti.

Bütçeye ilişkin bilgileri de paylaşan Hacısüleyman, 2026 bütçesinin 787 milyon lira olarak belirlendiğini, geçmiş yıllara ait aidat borçlarının tahsilatıyla 193 milyon lira ek gelir elde edildiğini açıkladı.



Yurt Dünya 23.12.2025 19:37:02 0
Anahtar Kelimeler: atso meclis toplantısı gerçekleştirildi

YAZARLAR

Av.Elif Bengü Çelik

11. Yargı paketi neleri içeriyor? Kimleri etkiliyor?

Bahri Çolpan

Konut Açılımı Dağlardan Yana Genişliyor
Doç. Dr. Ökkeş Hakan Miniksar

Ayrışma Değil, Birleşme Vakti!
Doç.Dr.Fazıl Nacar

Algı Yönetimi ve Olgu Gerçeği
Dr. Adem Kıdık

Temizlik malzemeleri ne kadar güvenli?
Dr. Fahrettin Şanal

Anne babadan sonra…
Ecz. M.Akif Maskan

Bağırsaklarımız Sadece Sindirmez, Hayatımızı Yönetir
Prof. Dr. Mustafa Fedai Çavuş

Tekno-feodalizm

İlginizi Çekebilir

1

Alanya'da deniz kıyısında kadın cesedi bulundu

2

Burdur'da evde çıkan yangın söndürüldü

3

Türkiye Yağlı Güreş Ligi 2025 Sezonu Ödül Töreni gerçekleştirildi

4

ATSO meclis toplantısı gerçekleştirildi

5

Çamlıkevler’de Yol Genişletme ve Ağaçlandırma Çalışmaları Sürüyor

6

Mersin Uluslararası Limanı ile Port Sudan Limanı arasında mutabakat imzalandı

7

Auto Kale Ekspertiz 2026'da bayi sayısını 100'e çıkarmayı hedefliyor

8

TİM Başkanı Gültepe, Antalya'da "Bölgesel İhracat Buluşmaları"nda konuştu:

9

Alanya'da yaklaşık 20 aracın lastiklerinin kesilmesi güvenlik kamerasında

10

Biruni Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde "Doğurganlığın Korunması Sempozyumu" gerçekleştirildi