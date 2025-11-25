İlginizi Çekebilir

Bozyazı ilçesinde ara tatilde en çok kitap okuyan öğrenciler ödüllendirildi
Adana'da ayağı motorlu testereye sıkışan kişiyi itfaiye kurtardı
sahibinden.com "İkinci El Alışverişte Sürdürülebilirlik Etkisi"ni yayımladı
TAKD ve Roche İlaç Türkiye'den akciğer kanserine yönelik farkındalık kampanyası
Adana'da devrilen kamyonun sürücüsü yaralandı
Kuveyt Türk, Girişimci Kaşif Programı'nı başarıyla tamamladı
Şekerbank'tan KOBİ'lerin yeşil dönüşümüne finansman desteği
Adana Karataş'ta kaçak yapıların yıkımı sürüyor
Obader Hukukçuları Ağırladı
Osmaniyespor’da Yeni Başkan: Mesut Demir Göreve Başladı

Auto King Sakarya'da bayi açtı

Auto King Sakarya

Auto King Sakarya'da bayi açtı

İSTANBUL - Auto King Oto Servis, Sakarya'da yeni bayi açılışı gerçekleştirdi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, araç bakım ve onarım hizmetleri sunan Auto King Oto Servis, hizmet ağını genişletmeye devam ediyor.

Sakarya'daki bayi açılışını düzenlenen törenle gerçekleştiren Auto King Oto Servis'in Türkiye genelindeki bayi sayısı 45'e ulaştı.

Auto King Oto Servis Sakarya Bayisi, alanında uzman kadrosu, son teknoloji ekipmanlarla donatılan altyapısı ve müşteri odaklı hizmet anlayışıyla bölge halkına kaliteli hizmet vermeyi amaçlıyor.

Açıklamada törendeki açılış konuşmasına yer verilen Auto King Oto Servis Üst Yöneticisi (CEO) Serkan Süer, kaliteli hizmet anlayışına ve müşteri memnuniyetine önem verdiklerini, Sakarya bayisinin bölgeye değer katacağını belirtti.

Yıllardır sürdürdükleri hizmet anlayışını Sakarya'ya taşımanın gururunu yaşadıklarını vurgulayan Süer, "Bizim için her yeni lokasyon, müşterilerimize verdiğimiz sözün bir yansıması. Auto King olarak, Türkiye'nin her noktasında aynı standartta, titizlikte ve güvenle hizmet sunmayı ilke edindik." ifadelerini kullandı.

Süer, Sakarya'nın markanın genişleme vizyonundaki önemine değinerek, kentteki gelişmiş otomotiv ekosisteminin, yapılanmalarında önemli bir parçayı temsil edeceğini aktardı.

Bayinin, bölge halkına hizmet sunmanın yanı sıra istihdam, güven, kalite ve yenilik katacağına inandıklarını vurgulayan Süer, "Auto King olarak hedefimiz, müşterilerimizin hayatını kolaylaştıran, araçlarını güvenle emanet edebilecekleri bir hizmet ekosistemi oluşturmak. Sakarya bayimiz de bu vizyonun güçlü bir temsilcisi olacak." değerlendirmesinde bulundu.

Serkan Süer, başarının, ancak güçlü ekiple mümkün olabileceğine dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Bu merkez, sadece modern altyapısıyla değil, alanında uzman kadrosu ve güçlü iş ortaklarımızla gerçek bir değer üretecek. Auto King ailesi olarak, her yeni bayimizde olduğu gibi Sakarya'da da fark yaratan bir müşteri deneyimi sunmak için var gücümüzle çalışacağız. Bu yatırımın hayata geçmesinde emeği geçen tüm çalışma arkadaşlarıma, bayimiz Cihat Tunçay ve Erman Usta'ya, bizlere destek veren tüm kurum ve paydaşlara teşekkür ediyorum. Sakarya bayimizin, şehrimize değer katacağına, bölgenin oto bakım ve onarım alanındaki hizmet kalitesini daha da yukarı taşıyacağına gönülden inanıyorum."



Ekonomi 25.11.2025 20:48:31 0
Anahtar Kelimeler: auto king sakarya'da bayi açtı

YAZARLAR

Av.Elif Bengü Çelik

Türkiye’de Çocuk İşçi Olmak: Sömürü, İhmal ve Korunması Gereken Haklar
Bahri Çolpan

Osmaniyespor’a Kalıcı Kaynak İçin Tarihî Fırsat
Doç. Dr. Ökkeş Hakan Miniksar

Ayrışma Değil, Birleşme Vakti!
Doç.Dr.Fazıl Nacar

Algı Yönetimi ve Olgu Gerçeği
Dr. Adem Kıdık

Temizlik malzemeleri ne kadar güvenli?
Dr. Fahrettin Şanal

Ölünün arkasından teneke çalmak!
Ecz. M.Akif Maskan

Ekranların Işığında Kaybolan Sağlık: Modern Yorgunluğun Sessiz Hikâyesi
Prof. Dr. Mustafa Fedai Çavuş

İhtiyaç, Menfaat ve Siyaset

İlginizi Çekebilir

1

Bozyazı ilçesinde ara tatilde en çok kitap okuyan öğrenciler ödüllendirildi

2

Adana'da ayağı motorlu testereye sıkışan kişiyi itfaiye kurtardı

3

sahibinden.com "İkinci El Alışverişte Sürdürülebilirlik Etkisi"ni yayımladı

4

TAKD ve Roche İlaç Türkiye'den akciğer kanserine yönelik farkındalık kampanyası

5

Adana'da devrilen kamyonun sürücüsü yaralandı

6

Kuveyt Türk, Girişimci Kaşif Programı'nı başarıyla tamamladı

7

Şekerbank'tan KOBİ'lerin yeşil dönüşümüne finansman desteği

8

Adana Karataş'ta kaçak yapıların yıkımı sürüyor

9

Obader Hukukçuları Ağırladı

10

Osmaniyespor’da Yeni Başkan: Mesut Demir Göreve Başladı