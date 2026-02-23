AVİTA "2025 Değerlendirme Raporu" yayımladı

İSTANBUL - AVİTA, çalışanların desteğe ihtiyaç duyduğu alanları ortaya koymayı amaçlayan "2025 Değerlendirme Raporu"nun sonuçlarını paylaştı.



Şirketten yapılan açıklamada, AVİTA Çalışan Destek Programı kapsamında hazırlanan raporun son 5 yıllık verilerine göre, çalışanların en çok tercih ettiği hizmet, yüzde 40 ile psikolojik danışmanlık oldu.



Bunu yüzde 26,7 ile mevzuat danışmanlığı, yüzde 11,3 ile tıbbi bilgi danışmanlığı izledi. Sağlıklı beslenme, mali bilgi ve veteriner danışmanlığı ise taleplerin yüzde 22'lik kısmını oluşturdu.



Kira sözleşmeleri, kişisel hakların korunması ve vergi düzenlemelerindeki değişiklikler, çalışanların mevzuat danışmanlığına erişim ihtiyacını artıran başlıca konular arasında yer aldı.



Geçen yıl özelinde incelendiğinde, psikolojik danışmanlık talebi yüzde 43'e yükselirken, mevzuat danışmanlığı yüzde 26 seviyesinde gerçekleşti. Mali konularda destek talebi de öne çıkarken, özellikle vergilendirme esasları, çalışanların en sık başvurduğu başlıklardan oldu.



Danışmanlık hizmetlerinden yararlananların yüzde 59'unu kadınlar, yüzde 41'ini erkekler oluşturdu. Erkek çalışanlar daha çok mevzuat danışmanlığına yönelirken, kadın çalışanlar psikolojik danışmanlık alanında daha yoğun destek talebinde bulundu.



Psikolojik danışmanlık alanların yüzde 83'ü doğrudan kendileri için destek alırken, en sık başvurulan konular kaygı belirtileri, depresif belirtiler, çocukluk gelişimi ve evlilik sorunları olarak sıralandı.



- "Kurumsal performansı doğrudan etkiliyor"

Açıklamada görüşlerine yer verilen AVİTA İş Mükemmelliği Müdürü Banu Mercan Öztürk, salgın sonrası değişen çalışma düzeni, iş-yaşam dengesinin zorlanması, ekonomik belirsizlikler ve travmatik deneyimlerin çalışanların ruhsal yükünü belirgin biçimde artırdığını belirtti.



Söz konusu tablonun yalnızca bireysel bir mesele değil, kurumsal performansı doğrudan etkileyen stratejik bir başlık haline geldiğini vurgulayan Öztürk, "Psikolojik destek alan çalışanlar zihinsel ve fiziksel olarak toparlanma fırsatı buluyor, işlerine daha dengeli, odaklı ve motive biçimde geri dönüyor. Nitekim ruh sağlığına yapılan yatırım, devamsızlık oranlarının azalması ve çalışan bağlılığının artmasıyla doğrudan ilişkilendiriliyor." ifadelerini kullandı.

Öztürk, geçen yıl boyunca 52 binin üzerinde seans gerçekleştirdiklerini ve sundukları hizmetler sayesinde müşterilerinin toplam 93 bin 519 saatlik çalışan zamanı tasarrufu elde ettiğini aktardı.



Hizmetlerinin iş yaşantısına somut etkilerini verilerle gözlemlediklerine değinen Öztürk, şunları kaydetti:

"Psikolojik destek almadan önce, psikolojik durumunun iş yaşamını olumsuz etkilediğini belirten çalışanların oranı yüzde 51,50 idi. Destek süreci sonrasında yapılan anketlerde ise danışanların yüzde 86'sı psikolojik durumlarının iş yaşantılarına olumlu yansıdığını ifade etti. Benzer bir iyileşme, işe motivasyon konusunda da görüldü. Destek öncesinde, psikolojik durumundan dolayı işe hevesli gitmediğini belirten çalışanların oranı yüzde 56,29 seviyesindeydi. Psikolojik destek sonrasında ise çalışanların yüzde 88'i işe yönelik motivasyon ve bakış açılarının olumlu yönde değiştiğini paylaştı. Tüm bu veriler, günümüz çalışanının ihtiyaç duyduğu desteğe hızlı ve kolay erişmek istediğini açıkça gösteriyor."

- "Uzman desteğine kesintisiz erişim imkanı sunulmalı"

Öztürk, psikolojik danışmanlıktan mevzuata, mali konulardan tıbbi bilgiye, sağlıklı beslenmeden yenidoğan bakımına, ofis ergonomisinden veteriner danışmanlığına kadar geniş bir yelpazede günün her saati erişim sunan destek sistemlerinin, çalışan deneyiminin "ayrılmaz bir parçası" haline geldiğini ifade etti.

Uzman desteğine tek noktadan ve kesintisiz erişim imkanı sunulmasının, çalışanların zorlayıcı dönemlerde kendilerini güvende hissetmesine yardımcı olurken, günlük meseleleri büyümeden yönetebilmesine olanak tanıdığını kaydeden Öztürk, şu değerlendirmelerde bulundu:



"Bu yapı, belirsizlik anlarında rehberlik sağlayarak hem bireysel toparlanmayı hızlandırıyor hem de iş akışında aksamaların önüne geçiyor. Yakın gelecekte, bütüncül danışmanlık çözümlerini çalışan deneyiminin merkezine alan kurumların çoğalacağını düşünüyoruz. Günümüzde kurumsal güçte fark yaratan unsurlar yalnızca finansal tablolar değil, insanların psikolojik sağlamlığı, bedensel iyilik hali ve özel yaşam dengesi. Bu alanlara sistemli yatırım yapan şirketler, uzun vadede daha güçlü ve dirençli bir organizasyon kültürü inşa ediyor. Günümüz iş dünyasında çalışanlara sağlanan destek hizmetleri bir yan hak değil, sürdürülebilir başarının temel yapı taşlarından biri haline geldi."

