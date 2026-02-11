Avrupa'dan gelen öğrenciler Antalya'da mesleki eğitim alıyor

ANTALYA - Antalya'nın Manavgat ilçesi, Erasmus programı kapsamında Avrupa'nın farklı ülkelerinden gelen öğrencileri ağırlayarak mesleki eğitimde uluslararası bir merkez olma yolunda ilerliyor.

Turizm başta olmak üzere mobilya, tekstil ve ormancılık gibi sektörlerde öne çıkan Manavgat'ta yürütülen projelerle yabancı öğrenciler, Türk ustaların bilgi ve tecrübelerini yerinde gözlemleme imkanı buluyor.

Avrupa Mesleki ve Teknik Eğitim Platformu (EFVET) Türkiye Temsilcisi ve Proje Koordinatörü Onur Arslan, Antalya'yı Avrupa'nın mesleki eğitimdeki önemli ev sahipliği merkezlerinden biri haline getirmeyi hedeflediklerini söyledi.

Türkiye Ulusal Ajansı desteğiyle yürütülen projeler kapsamında bugüne kadar 33 farklı ülkeden öğrenciyi ağırladıklarını belirten Arslan, “2026 yılında Manavgat ve Antalya'da 2 binin üzerinde öğrenciyi misafir ederek hem yerel ekonomiye hem de mesleki eğitime büyük katkı sağlamayı planlıyoruz." dedi.

Arslan, projelerin, Türkiye'nin mesleki eğitim alanındaki köklü tecrübesinin Avrupa ile paylaşılmasında önemli rol üstlendiğini vurguladı.

Erasmus Akreditasyonu kapsamında ilçeye gelen 21 Rumen öğrenci, üç hafta boyunca farklı sektörlerde staj yaparak mesleki becerilerini geliştirecek.

Öğrenciler, haftada 30 ila 35 saat arasında çalışarak yerel işletmelerde Türk ustaların gözetiminde uygulamalı eğitim alacak.

Bu kapsamda 4 Rumen lise öğrencisini ağırlayan mobilya atölyesi yetkilisi Ahmet Ali Gök, projenin kültürler arası bir köprü kurduğunu belirtti. Gök, misafir öğrencilerin disiplinli çalışma alışkanlıklarının işletmedeki çıraklar için de motivasyon kaynağı olduğunu ifade etti.

Eğitimlere katılan öğrencilerden Natalia Alexandra Albota, Manavgat'taki deneyimini "harika" olarak nitelendirerek, "Burada sadece mesleki bilgi değil; yeni insanlar, gelenekler ve görenekler keşfettik" diyerek memnuniyetini dile getirdi.

Öğrencilerden Stefan Angelco Zamfir ise Türk insanının misafirperverliğine ve bölgenin iklimine hayran kaldığını belirterek, "Buraya ahşapla çalışmayı daha iyi öğrenmek için geldik. Kesim endüstrisi üzerine pek çok yeni teknik öğrendik. İklim koşullarından insanlara kadar burada her şey harika" ifadelerini kullandı.