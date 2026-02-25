İlginizi Çekebilir

Aynı sırada 12 yıl eğitim gören ikizler, şimdi de EKPSS'ye birlikte hazırlanıyor

ANTALYA - AYŞE ŞENSOY BOZTEPE - Antalya'da 29 yaşındaki engelli ikiz kardeşler Berfin ve Berfu Kavaklıoğlu, 12 yıl boyunca aynı sırayı paylaştıkları eğitim hayatlarının ardından şimdi de aynı hedefe odaklanarak yan yana Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı'na (EKPSS) hazırlanıyor.

İlkokulda derslerinde öğrenme güçlüğü çektiği fark edilen ikizlere, yapılan kontrollerin ardından "dikkat eksikliği ve özel öğrenme güçlüğü tanısı" konuldu.

Anne ve babalarının desteği sayesinde okul hayatından kopmayan engelli kız kardeşler, azmederek ilkokuldan liseye örgün eğitimini aynı sırada tamamladı.

Meslek lisesinde Güzellik ve Saç Bakım Hizmetleri Bölümünden mezun olan ikizler, bir süre kuaförlük yapsalar da zaman geçtikçe mesleklerini sürdüremedi.

İş hayatında da birbirinden ayrılmayan, yaklaşık 8 yıldır aynı zincir markette çalışan ikiz kardeşler, hem ağır çalışma koşullarından kurtulmak hem de devletin kanatları altında hayatlarına devam etmek için EKPSS'ye hazırlanma kararı aldı.

Ev hanımı anne ve emekli babalarının desteğiyle Kepez Belediyesinin açtığı kursa yazılan kardeşler, iş yerinden fırsat buldukları her anı derslere katılarak değerlendiriyor.

Aynı sınıfta başlayıp hiç ayrılmadıkları yolculuklarını bu kez aynı hedefe odaklanarak sürdüren ikizler, devlet memuru olma hayalinden vazgeçmiyor.

- "Yeter ki olsun da hangi kurum olursa olsun"

İkizlerden Berfin Kavaklıoğlu, AA muhabirine, şu an kardeşiyle aynı markette çalıştığını, sürekli ayakta durdukları için çok yorulduklarını söyledi.

İş yeri açma belgeleri olmasına rağmen kuaför açmayı da hiç düşünmediklerini belirten Kavaklıoğlu, son birkaç yıldır kardeşiyle kendileri için memuriyetin daha uygun olduğuna karar verdiklerini dile getirdi.

Babasının engellilere yönelik EKPSS kursu açıldığını gördüğünü, "Sizin için kurs daha iyi olur." dediğini anlatan Kavaklıoğlu, "Geldik kursa yazıldık. Çalışmamız açısından iyi oldu. Daha önce EKPSS'ye girdim ve çalışmadan 80 puan aldım. Şimdi çalışıyorum, hedefim 90, 95 puan almak. Yeter ki olsun da hangi kurum olursa olsun. Devlet dairesine girmek istiyoruz." diye konuştu.

Kavaklıoğlu, kursa izin günlerinde gelebildiklerini ifade ederek, şöyle devam etti:

"Çalıştığımız yerden izin verirlerse derslere gelebiliyoruz, izin vermezlerse mecbur evde çalışıyoruz. Videolar izleyerek ya da yazarak çalışıyoruz. Bazen kursa ikimizin gelemediği durumlar oluyor. Berfu gelmediği zaman ben geliyorum, ders notlarını deftere yazıyorum, o da evde defterine geçiriyor. Bu da bize avantaj oluyor. Aynı kurum da olabilir, farklı kurum da. Babam, 'Farklı kurum da olsa yeter ki olsun. Annen Berfu'yla, ben de seninle giderim.' diyor."

Berfu Kavaklıoğlu da kardeşiyle aynı hedef için yine aynı sırayı paylaştıklarını söyledi.

Çalıştıkları için eve yorgun gittiklerini, ders çalışmaya çok zamanlarının olmadığını aktaran Kavaklıoğlu, "O yüzden izin günlerimizde kursa geliyoruz. Hiç ayrılmadık. Şimdi de beraber hazırlanıyoruz. Ben de 90-95 puan hedefliyorum." dedi.



