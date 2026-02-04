Babacan Holding SPK'dan GYO dönüşüm izni aldı

İSTANBUL - Babacan Holding, Sermaye Piyasası Kurulu'ndan (SPK) Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı (GYO) dönüşüm izni aldığını duyurdu.

Holdingden yapılan açıklamaya göre, Babacan Holding, gayrimenkul sektöründe uzun vadeli değer üretimi ve sürdürülebilir büyümeyi stratejik öncelikleri arasında konumlandırdığı kurumsallaşma sürecinde önemli bir aşamayı geride bıraktı.



Alınan izin, holdingin halka arz hedefi doğrultusunda stratejik bir adım olarak öne çıkarken, şeffaflık, güçlü finansal yapı ve kurumsal yönetim ilkeleri çerçevesinde şekillenen büyüme stratejisinin de bir göstergesi niteliğini taşıyor.



GYO dönüşümüyle gayrimenkul geliştirme ve yatırım faaliyetlerini daha disiplinli, öngörülebilir ve uluslararası standartlara uyumlu bir yapı altında sürdürmeyi hedefleyen şirket, etkin risk yönetimi, şeffaf raporlama ve sürdürülebilir değer üretimi odağında, yatırımcı güvenini önceleyen bir yönetim yaklaşımı benimsiyor.



Arazi geliştirme, gayrimenkul yatırım ve geliştirme, projelendirme, satış ve pazarlama, turizm, kentsel dönüşüm, kiralama ve yönetim alanlarında faaliyet göstererek, farklı segmentlerde oluşturduğu portföy yapısıyla bütüncül bir değer zinciri yöneten holdingin, GYO yapısı altında bu faaliyet alanlarını uzun vadeli portföy yönetimi ve kurumsal disiplin çerçevesinde daha da güçlendirmesi planlanıyor.



- "Halka arz sürecinde ilk ve kritik eşiği aştık"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Babacan Holding Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Babacan, SPK'dan aldıkları GYO dönüşüm izninin, şirketin büyüme potansiyelini ve kurumsal kapasitesini artıracak önemli bir adım olduğunu belirtti.



Bu izinle halka arz sürecinde ilk ve kritik eşiği aştıklarını aktaran Babacan, "Halka arzdan elde edilecek kaynağı, yeni yatırımların finansmanı, portföyün genişletilmesi ve şirket değerinin artırılması amacıyla kullanmayı hedefliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Babacan, bugüne kadar 4 binin üzerinde konut teslimi gerçekleştirdiklerini ve halihazırda aktif satış süreci devam eden 7 projeleri bulunduğunu aktararak, şunları kaydetti:

"İstanbul Beylikdüzü'ndeki Central projemizde inşaat faaliyetleri hızla ilerlerken, Beşiktaş Meridian, 5. Levent Lagoon ve Bahçelievler Gardenia projelerimizin devreye alınmasıyla operasyonel kapasitemizi önemli ölçüde artırdık. Ayrıca Halkalı'da hayata geçireceğimiz yeni projemizin inşaat sürecini de kısa süre içerisinde başlatmayı planlıyoruz. Tüm bu büyüme sürecinde önceliğimizi müşteri memnuniyeti, kurumsal şeffaflık, sürdürülebilirlik ve kurumsal sorumluluk ilkeleri oluşturuyor. İç ve dış paydaşlarımızla güçlü ve sürdürülebilir ilişkiler kurarak, Babacan Holding'i güvenilir, değer yaratan ve geleceğe odaklı bir marka olarak konumlandırmayı hedefliyoruz. Planlı büyüme stratejimiz ve kurumsal disiplin anlayışımızla gayrimenkul sektöründe kalıcı değer üretmeye devam ederken, bu yeni dönemin şirketimiz ve ülkemiz adına hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum."





