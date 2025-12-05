Babacan Meridian projesi Gayrettepe'de yükseliyor

İSTANBUL - Babacan Meridian, 10 bin metrekare inşaat alanı ve 2 milyar lira proje değeriyle Beşiktaş Gayrettepe'de planlanan takvimin ötesinde ilerliyor.

Babacan Holding'den yapılan açıklamaya göre, teknik altyapısı, merkezi konumu ve mimarisi ile öne çıkan projedeki hızlı ilerleyiş, proje için mevcut tanıtım döneminde önemli bir alım fırsatı doğuruyor.

İnşaatı süren Babacan Meridian'ın sahip olduğu niteliklerle bölgenin referans projelerinden biri olması ve ilerleyen dönemde sağlıklı bir değer artışı yakalaması hedefleniyor.

Konuta erişimi kolaylaştırmak amacıyla peşin fiyatına 24 aya varan vade seçenekleri ve kişiye özel ödeme planları sunulan projede teslim tarihi Haziran 2027 olarak planlanıyor.

Babacan Meridian, metro, metrobüs ve otobüs hatlarına yakınlığıyla da konum avantajı sağlıyor. D100 Karayolu'na 1 dakika, metro ve metrobüse 5 dakika, Beşiktaş vapur iskelesine ise 10 dakika uzaklıkta bulunan proje Nişantaşı, Taksim ve Boğaz hattının merkezinde yer alıyor.

Proje, Profilo AVM, Cevahir AVM, ÖzdilekPark İstanbul, City's Nişantaşı, Nişantaşı Koru AVM ve Akmerkez gibi büyük alışveriş merkezlerine yakınlığıyla, üniversiteler, hastaneler ve geniş park alanlarıyla çevrili bir konumda birçok konuma kolay ulaşım avantajı sunuyor.

Dünyaca ünlü ödüllü mimarların imzasını taşıyan Babacan Meridian projesi, modern tasarımı ve ferah yaşam kurgusuyla Gayrettepe'nin örnek dönüşüm projelerinden biri olması hedefiyle inşa ediliyor.

Toplam 77 konuttan oluşan Babacan Meridian, 1 1, 2 1, 3 1 daire tipleri, çatı dubleks seçenekleri ile 8 adet ticari alanı bir arada sunuyor.

- Deprem yönetmeliğine uygun güçlü yapı

Proje, restoranlardan gurme lezzet duraklarına, kahve dükkanlarından butik mağazalara, marketlerden, sosyal alanlara kadar geniş bir yaşam alanı sunuyor.

Yakın çevredeki alışveriş merkezleri, yerli ve yabancı markalar, eğlence alanları ve güçlü sosyal yaşam olanakları sayesinde Babacan Meridian'da günlük ihtiyaçların tamamı yürüme mesafesinde karşılanabiliyor.

İnşaat sürecinde radye temel ve bodrum kat imalatlarının yüzde 100 tamamlandığı Babacan Meridian'da tüm yapısal süreçler, üniversite onaylı zemin etütleri, deprem performans analizleri ve Türkiye Bina Deprem Yönetmeliği (TBDY 2018) doğrultusunda yürütülüyor.

Projede yüksek dayanımlı C40 beton, çift kat nervürlü demir donatı, temel perde duvar güçlendirmeleri ve gelişmiş su yalıtım sistemleri kullanılarak güvenlik sağlanıyor.

Bağımsız denetim firmalarının düzenli kontrol süreçleri, beton numune testleri, ultrasonik taramalar ve saha kalite prosedürleri sayesinde yapının hem statik ve sismik dayanımı artırılıyor.

Projede lobi hizmeti, akıllı ev sistemleri, fitness salonu, SPA, pilates odası, kapalı spor salonu ve kapalı otopark gibi birçok sosyal donatı bir arada sunularak modern şehir hayatının tüm ihtiyaçları karşılanıyor.