İlginizi Çekebilir

Kahramanmaraş'ta görev yapan Filistinli doktor, AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı
İş Portföy ve TAİDER'den aile işletmeleri için stratejik işbirliği
Osmaniye’de DEAŞ operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı
Antalya'nın Serik ilçesinde Sağlıklı Hayat Merkezi açıldı
Antalya, Muğla, Isparta ve Burdur'da karne heyecanı yaşandı
Türkiye Yeşilay Cemiyeti Akdeniz Şubesi Akseki Temsilciliği'nden okul ziyareti
TAV Havalimanları Tiflis'te işletme süresini 2032'ye uzattı
Mersin'de veznedara tokat attığı iddiasıyla gözaltına alınan avukata adli kontrol
Atatürk'ün Osmaniye'ye gelişinin 101. yıl dönümü kutlandı
Pluxee Türkiye'den "İş Dünyasında Bağlılığın Yeni Tanımı" raporu

Babaları tarafından öldürülen kardeşlerin karneleri sıralarına konuldu

Babaları tarafından öldürülen kardeşlerin karneleri sıralarına konuldu

Babaları tarafından öldürülen kardeşlerin karneleri sıralarına konuldu

ADANA - Adana'nın merkez Sarıçam ilçesinde, babaları tarafından öldürülen Ada ve Mert'in karneleri sınıflarındaki sıralarına çiçeklerle bırakıldı.

Boynuyoğun Mahallesi'nde dün babalarının tabancayla öldürdüğü Ada (8) ve Mert'in (6) karneleri eğitim gördükleri Hayriye Kemal Kusun İlkokulundaki sıralarına konuldu.

Sınıf öğretmenleri ve arkadaşları, 2. sınıf öğrencisi Ada ile ana sınıfı öğrencisi Mert'in karnelerini çiçeklerle sıralarına bıraktı.

- Olay

Merkez Sarıçam ilçesi Boynuyoğun Mahallesi'nde dün Sergen Altunbaş (34), çocukları Ada (8) ve Mert'i (6) tabancayla öldürmüştü. Altunbaş daha sonra aynı silahla intihar etmişti.



Yurt Dünya 16.01.2026 15:10:06 0
Anahtar Kelimeler: babaları tarafından öldürülen kardeşlerin karneleri sıralarına konuldu

YAZARLAR

Av.Elif Bengü Çelik

Dolandırıcılık Suçu
Bahri Çolpan

TOKİ Müteahhitlerinin Dokunulmazlığı mı Var?
Doç. Dr. Ökkeş Hakan Miniksar

İdareciler Günü ve Zamanında Söylenmeyen Sözler
Doç.Dr.Fazıl Nacar

Rezerv Alan İlanının Artıları Ve  Eksileri
Dr. Adem Kıdık

Temizlik malzemeleri ne kadar güvenli?
Dr. Fahrettin Şanal

“Sebepsiz Sebep?”
Ecz. M.Akif Maskan

Uyku ve Hormonlar: Gece Dinlenirken Vücut Çalışır

Prof. Dr. Mustafa Fedai Çavuş

Tenekeler Diyarı

İlginizi Çekebilir

1

Kahramanmaraş'ta görev yapan Filistinli doktor, AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı

2

İş Portföy ve TAİDER'den aile işletmeleri için stratejik işbirliği

3

Osmaniye’de DEAŞ operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı

4

Antalya'nın Serik ilçesinde Sağlıklı Hayat Merkezi açıldı

5

Antalya, Muğla, Isparta ve Burdur'da karne heyecanı yaşandı

6

Türkiye Yeşilay Cemiyeti Akdeniz Şubesi Akseki Temsilciliği'nden okul ziyareti

7

TAV Havalimanları Tiflis'te işletme süresini 2032'ye uzattı

8

Mersin'de veznedara tokat attığı iddiasıyla gözaltına alınan avukata adli kontrol

9

Atatürk'ün Osmaniye'ye gelişinin 101. yıl dönümü kutlandı

10

Pluxee Türkiye'den "İş Dünyasında Bağlılığın Yeni Tanımı" raporu