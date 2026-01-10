Bahçe’de 36 Yıl Sonra Büyük Değişim

Osmaniye’nin Bahçe ilçesinde esnaf teşkilatında 36 yıl sonra önemli bir değişim yaşandı. Bahçe Esnaf ve Şoförler Odası’nda gerçekleştirilen genel kurulda, geçtiğimiz seçimleri yalnızca 3 oy farkla kaybeden Ferit Sarı, bu kez sandıktan net bir galibiyetle çıktı.

Uzun yıllardır aynı yönetimin görev yaptığı odada gerçekleşen bu değişim, ilçe esnafı arasında dikkat çekici bir dönüm noktası olarak değerlendirildi. Seçim sürecinde birlik ve değişim vurgusu yapan Ferit Sarı’nın aldığı sonuç, esnafın yeni bir yönetim anlayışına duyduğu beklentiyi açıkça ortaya koydu.

Genel kurulun ardından kısa bir değerlendirme yapan Sarı, kendisine destek veren tüm üyelere teşekkür ederek, Bahçe esnafı için ortak akıl ve istişareyle çalışacaklarını ifade etti. Seçim sonuçlarıyla birlikte Bahçe Esnaf ve Şoförler Odası’nda yeni bir dönem resmen başlamış oldu.

Resmi olmayan Sonuçlara göre 50 farklı seçimi önde götüren Ferit Sarı seçimi kazandı.

Resmi sonuçlar ise şöyle: Ferit Sarı: 313 oy, Mustafa Adanır: 247 oy