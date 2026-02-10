İlginizi Çekebilir

BAİB Başkanı Çavuşoğlu, AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı

ANTALYA - Batı Akdeniz İhracatçılar Birliği (BAİB) Yönetim Kurulu Başkanı Ümit Mirza Çavuşoğlu, Anadolu Ajansının 2025 yılına damga vuran olayları yansıtan fotoğraflarının yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Çavuşoğlu, llifebox, AJet ve ROKETSAN sponsorluğunda düzenlenen yarışmada, AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin 2025 yılında Türkiye ile dünya gündeminde yankı bulan toplam 6 kategorideki 112 fotoğrafını inceledi.

"Gazze: Açlık" kategorisinde Ahmed Jihad Ibrahim Al-arini'nin "Gazze'de açlıkla mücadele eden Filistinlilere, yemek dağıtıldı", "Portre" kategorisinde ise Cem Özdel'in "Rastgeldi" fotoğraflarını seçen Çavuşoğlu, "Haber" kategorisinde Mustafa Hatipoğlu'nun "Göklerin fatihi", "Spor" kategorisinde Orhan Çiçek'in "Zirvenin sahibi" adlı karesini oyladı.

"Doğal Yaşam ve Çevre" kategorisinde Özkan Bilgin'in "Dolunay'a inat" fotoğrafını tercih eden Çavuşoğlu, "Günlük Hayat" kategorisinde ise Cem Özdel'in "Gözalan" adlı karesine oy verdi.

Çavuşoğlu, AA muhabirlerince çekilen fotoğrafların birbirden güzel ve anlamlı olduğunu söyledi. Seçmekte zorlandığını dile getiren Çavuşoğlu, emeği geçen herkesi kutladı.

- AA'nın "Yılın Kareleri" oylaması

AA'nın 2012'den bu yana düzenlediği yarışmada bu yıl "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor" ve "Günlük Hayat" olmak üzere 4 ana kategorinin yanı sıra "Gazze: Açlık" ve "Portre" başlıklı 2 özel kategori yer alıyor.

Türkçe ve İngilizce alt yazıyla dünya genelinde yapılan oylamaya katılanlar, istedikleri sayıda fotoğrafa oy verebiliyor.

Oylama, "yilinkareleri.aa.com.tr" internet sitesinden 15 Şubat Pazar saat 17.00'ye kadar devam edecek.



