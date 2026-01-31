Bakan Kacır, Kahramanmaraş'ta "SOGEP" projelerinin imza törenine katıldı

İlginizi Çekebilir

KAHRAMANMARAŞ - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Kahramanmaraş'ta Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansınca (DOĞAKA) düzenlenen proje imza törenine katıldı.

Çeşitli programlara katılmak üzere kente gelen Bakan Kacır, Kahramanmaraş Valiliğini ziyaret etti.

Valilik binası önünde Vali Mükerrem Ünlüer tarafından karşılanan Kacır, şeref defterini imzaladı, kentte yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Ardından Bakan Kacır'ın katılımıyla Valilik salonunda, Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı (SOGEP) kapsamında hazırlanan "Afşin Engelsiz Nefes Evi" ile "Onikişubat Kadın Emeği Çarşısı" projelerinin imzaları atıldı.

Protokoller, DOĞAKA Genel Sekreteri Oğuz Alibekiroğlu ile Afşin Belediye Başkanı Koray Kıraç ve Onikişubat Belediye Başkanı Hanifi Toptaş arasında imzalandı.

İmza törenine, Vali Ünlüer, AK Parti Kahramanmaraş Milletvekilleri Vahit Kirişci, Mevlüt Kurt, Tuba Köksal, Ömer Oruç Bilal Debgici ve İrfan Karatutlu, Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, AK Parti İl Başkanı Muhammed Burak Gül ile ilgili kurum temsilcileri katıldı.



