Bakan Tekin'den Mersin'de silahla yaralanan okul müdürüne "geçmiş olsun" telefonu

MERSİN - Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Mersin'de bir öğrencinin okul bahçesinde tüfekle yaralaması nedeniyle hastaneye kaldırılan müdüre telefonda "geçmiş olsun" dileklerini iletti.

Mersin Valiliğinin açıklamasına göre, Vali Atilla Toros, Rüştü Kazım Yücelen Ortaokulunda 22 Aralık'ta öğrenci M.K'nin (12) tüfekle ateş etmesi sonucu yaralanan okul müdürü Ender Kara'yı (39) tedavi gördüğü Mersin Üniversitesi Hastanesinde ziyaret etti.

Toros, şifa dilediği Kara'nın sağlık durumuna ilişkin doktorlardan bilgi aldı.

Ziyarette Toros'un telefonundan Kara ile görüşen Milli Eğitim Bakanı Tekin, geçmiş olsun temennilerini iletti.

- Öğrenci ve babası tutuklanmıştı

Anamur ilçesi Çarıklar Mahallesi'ndeki okulun bahçesinde öğrenci M.K'nin tüfekle ateş ederek ağır yaraladığı Kara, sağlık ekibince kaldırıldığı Anamur Devlet Hastanesindeki müdahalelerin ardından Mersin Üniversitesi Hastanesine sevk edilmişti.

Öğrenci M.K. ve babası Y.K, Anamur Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında jandarma ekiplerince gözaltına alınmıştı.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.K, "tasarlayarak kişinin yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle öldürmeye teşebbüs", babası ise "tasarlayarak kişinin yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle öldürmeye teşebbüse azmettirme" suçundan tutuklanmıştı.



