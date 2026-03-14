Bakan Yumaklı, Kahramanmaraş'ta "Vefa İftarı"nda konuştu:

KAHRAMANMARAŞ - Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, "Biz, başkalarının kaybı üzerinden kazanç arayan bir ülke değiliz, bölgemizde huzurun hakim olmasını isteyen bir ülkeyiz." dedi.

AK Parti Kahramanmaraş İl Teşkilatı tarafından düzenlenen "Vefa İftarı" programında konuşan Yumaklı, 6 Şubat 2023'teki Kahramanmaraş merkezli depremlerde yaşanan acıların halen tazeliğini koruduğunu belirtti.

Yaşanan afet karşısındaki en büyük tesellilerinin Türkiye olarak devletiyle milletiyle tek vücut hale gelmeyi başarması olduğunu ifade eden Yumaklı, "Devletin millet için var olduğunu her zaman tekrar ediyoruz. Güçlü devlet, güçlü Türkiye'den muradımız, öncelikle 86 milyonun huzur ve refahını sağlamaktır. Depremzede vatandaşlarımızın yaralarını sarmada kısa zamanda büyük bir yol kat ettiysek, bu hem devletimizin gücü hem de AK Parti'nin kararlı politikalarıyla olmuştur." diye konuştu.

Felaketin ardından kenti daha dingin, daha güçlü ve daha umutlu bir hava içinde gördüğünü aktaran Yumaklı, kentin Türklüğün ve Müslümanlığın şerefini kahramanlıkla sembolleştirmiş örnek şehir olduğunu dile getirdi.

Yumaklı, ramazanda komşu coğrafyada yaşanan olayları hep birlikte takip ettiklerini ve üzüntüsünü derinden yaşadıklarını belirterek, şunları kaydetti:

"İnsanlık değerlerini hiçe sayan bu saldırılar karşısında uluslararası sistemin içine düştüğü acziyet çok açık ve nettir. Türkiye olarak Sayın Cumhurbaşkanımızın nezdinde bütün bunlara dur diyen sadece tek bir ülke olmanın, barışın ve istikrarın tesisi için çok yönlü diplomatik çabaları sürdüren bir ülke olmanın elbette önemli bir ayrıcalığı var. Biz, başkalarının kaybı üzerinden kazanç arayan bir ülke değiliz, bölgemizde huzurun hakim olmasını isteyen bir ülkeyiz. Türkiye, doğru zamanda, doğru yerde durarak hem milli hem de insani sorumluluğunu yerine getirmeye devam etmektedir. Bu anlayışla, Terörsüz Türkiye hedefi doğrultusunda kararlı adımlar atılmaya devam edilmektedir. Terörle mücadelede elde edilen kazanımlar, milletimizin ortak kader bilincinin ve güçlü birlikteliğinin bir sonucudur. Terörle mücadele 'Türkiye Yüzyılı' vizyonunun en sağlam temel taşlarından birisi olacaktır. Derdimiz zevahiri kurtarmak değildir. İstikbalimizi en güçlü şekilde inşa etmektir."

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde yılmadan usanmadan çalışmalara devam ettiklerini anlatan Yumaklı, milletin desteğiyle vesayet çemberinin kırıldığını, zalime boyun eğmeyen bir Türkiye'nin var olduğunu vurguladı.

Yumaklı, "dünya beşten büyüktür" ve "daha adil bir dünya mümkündür" diyerek, Türkiye'nin tarihe damgasını vuracak bir ülke haline getirildiğini söyledi.



14.03.2026 22:10:32
