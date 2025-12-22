Bakan Yumaklı, MAKÜ Uluslararası Bilim ve Sanat Ödülleri Töreni'nde konuştu:

BURDUR - Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, TKDK – IPARD çağrıları kapsamında, et, süt, meyve sebze, su ürünleri, yumurta işlemeye, süt toplama merkezlerine, peynir altı suyunun işlenmesine, soğuk hava depoları gibi birçok başlıkta yatırımlara destek vereceklerini belirterek, başvuruları 30 Aralık'tan itibaren almaya başlayacaklarını bildirdi.

Yumaklı, Burdur'da Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi (MAKÜ) yerleşkesindeki Lavanta Tepesi Otel'inde düzenlenen 6. Uluslararası Bilim ve Sanat Ödülleri Töreni'nde yaptığı konuşmada, milli şair Mehmet Akif Ersoy'un şiirleri, fikirleri, vatanseverliği, hayatı ve ahlakıyla önemli mesajlar içeren eserler ortaya koyduğunu söyledi.

İstiklal Marşı'nın aynı zamanda bir milli mutabakat metni olduğunu ve millete ebediyen kılavuzluk edeceğini belirten Yumaklı, Burdur'daki üniversite kapsamında düzenlenen Mehmet Akif Ersoy adına verilen Uluslararası Bilim ve Sanat Ödüllerinin önemli ve anlamlı olduğunu ifade etti.

Bakan Yumaklı, törene gelmeden önce Burdur Gölü'nde göl ile ilgili hazırlanan eylem planını açıkladıklarını kaydetti.

İklim değişikliğinin etkilediği alanlardan birinin de göller olduğuna işaret eden Yumaklı, bu doğrultuda su miktarı azalan göllerle ilgili eylem planı hazırladıklarını dile getirdi.

Burdur'un tarım ve hayvancılık noktasında çok önemli üretim yeri olduğunu vurgulayan Yumaklı, şöyle konuştu:

"Son 23 yılda 48 milyar liralık bir destekle hükümetimiz Burdur'un tarımsal kapasitesini yükseltmek üzere yatırımlar yaptı. Bu yıl içerisinde Burdur merkez ilçesine hizmet verecek Aşağımüslümler Düğer Sulaması ile Yeşilova'ya hizmet verecek Gökçeyaka 1. ve 2. kısım YAS Sulama Şebekesini tamamladık. Hayırlı, uğurlu olsun. Hizmete aldığımız bütün bu tesislerle yaklaşık 400 bin dekar araziyi sulamaya açtık, bunun zirai gelir anlamındaki karşılığı yıllık 3,1 milyar liraya tekabül ediyor. Yine kırsal kalkınma destekleri var, ORKÖY destekleri var, bu anlamda da 5 bin 781 projeye destek verdik."

Şeker pancarı üretiminde de Burdur'un ayrı bir özelliğe sahip olduğunu ifade eden Yumaklı, son 23 yılda yine şeker fabrikaları arasında en fazla yatırım yapılan fabrikalardan birinin Burdur Şeker Fabrikası olduğunu söyledi.

Yumaklı, ileriki dönemlerde de bu yatırımların devam edeceğini belirtti.

En önemli konunun su olduğunu anlatan Yumaklı, Burdur'un il merkezi ve Bucak ilçesinin içme suyu sorununu çözecek projelerin hazırlıklarına başladıklarını belirterek, yerel yönetimlerden de kayıp ve kaçak oranlarını en aza indirmelerini istedi.

Bakanlığın destek çalışmaları hakkında bilgi veren Yumaklı, "TKDK – IPARD çağrıları kapsamında, et, süt, meyve sebze, su ürünleri, yumurta işlemeye, süt toplama merkezlerine, peynir altı suyunun işlenmesine, soğuk hava depoları gibi birçok başlıkta yatırımlara destek vereceğiz. Başvuruları 30 Aralık'tan itibaren almaya başlayacağız. Burdur'daki bütün işletmelere de bu çağrıya başvurmalarını istiyorum." diye konuştu.

Üniversitelerin tarım ve orman alanında, gerek eğitim gerekse AR-GE amaçlı her türlü işbirliğini önemsediklerini ve desteklediklerini vurgulayan Yumaklı, öğrencilere de en güzel dönemlerini en verimli şekilde geçirmelerini, kendilerini geliştirmelerini, sadece Türkiye'de değil, uluslararası alanda da neler olduğunu takip etmeleri yönünde tavsiyelerde bulundu.

Törende 6. Uluslararası Bilim ve Sanat Ödülleri sahiplerine verildi.

Törene Burdur Valisi Tülay Baydar Bilgihan, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Dalgar, AK Parti Burdur Milletvekilleri Adem Korkmaz, Mustafa Oğuz, Burdur Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz de katıldı.