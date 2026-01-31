Bakan Bayraktar: Türkiye’nin nükleer serüveninde bu yıl hedefimiz ilk elektriği üretmek

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, “1950’lerde başlayan Türkiye’nin nükleer serüveninde inşallah bu yıl hedefimiz ilk elektriği üretmek” dedi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, bir dizi ziyaret ve toplantıya katılmak üzere Osmaniye’ye geldi. Bakan Bayraktar, ilk olarak Osmaniye Valisi Mehmet Fatih Serdengeçti’yi makamında ziyaret ederek şeref defterini imzaladı. Ardından basına kapalı toplantıya katılan Bayraktar, daha sonra Osmaniye Belediyesi’ni ziyaret etti. Belediye Başkanı İbrahim Çenet tarafından karşılanan Bayraktar’a, ziyaret anısına Karatepe kilimi hediye edildi.

Bakan Bayraktar, daha sonra AK Parti İl Başkanlığı’nda düzenlenen toplantıda partililerle bir araya geldi. Burada konuşan Bayraktar, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023 depremlerinin 3’üncü yıl dönümünde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin Osmaniye’de vatandaşlarla buluşacağını açıkladı.

AK Parti hükümeti döneminde yapılan çalışmaları anlatan Bakan Bayraktar, “Türkiye'de 2002 yılında sadece 5 ilde olan doğal gaz, bugün 81 ilde var. 2009'dan beri Osmaniye'de var. Bütün ilçelerimizde var, beldelerimize gitmeye başladı. Doğal gaz tabii çok büyük bir rahatlık. Türkiye'de 220'nin üzerinde organize sanayi bölgesinde doğal gaz var ve bu hizmetlerimiz şehirlerimizin hava kalitesine çok önemli bir katkı sağlıyorlar. Bu anlamda hem doğal gaz hizmetlerinin hem elektrik hizmetlerinin en iyi şekilde vatandaşlarımıza verilmesi için gece gündüz gayret ediyoruz. Bunun arkasında çok büyük bir başka bir gayret var. Yatırım var, bir mücadele var. Türkiye kullandığı doğal gazın neredeyse tamamını ithal eden bir ülkeydi. Evet bu hizmetleri sunmak güzel ama bunları ithal ettiğiniz zaman hem ithalatta zaman zaman kesintiyle ilgili sıkıntınız, riskiniz var. Hem de bunlarla alakalı dışarı ödediğimiz çok ciddi miktarda döviz var. Onun için Türkiye özellikle 2016’dan sonra yeni bir vizyon geliştirdi ve kendi gazını, petrolünü kendi gemileriyle, denizlerinde arayan veya karalarında petrolünü, doğal gazını arayan bir ülke haline geldi. Yoğun bir şekilde ve h amdolsun bu ilk stratejik adımdan sonra da neticelerini almaya başladık. 2020’de Karadeniz gazını bulduk. Birilerinin işte 'Arayamazlar, arasalar bulamazlar, bulsalar üretemezler' dediği gazı talihi bir sürede, dünyada rekor denilebilecek bir sürede 2023 yılında üretmeye başladık. Evlerimizde kullanır hale geldi" dedi.

'DOĞAL GAZDA HEDEF 17 MİLYON HANE'

Karadeniz'den şu anda 4 milyon eve yetecek kadar gazı üretir hale geldiklerini kaydeden Bayraktar, "İnşallah bu sene 2026 yine önemli bir yıl. Bizim için önemli bir kilometre taşı. Bu 8 milyon haneye çıkacak. 2028’de 16-17 milyon hanemin gazını kendimiz karşılar hale geleceğiz. Dolayısıyla o dışa bağımlılığımız azaldıkça hem arz güvenliğimize, yani o kesinti, kısıntı, riskini bertaraf etmiş olacağız. Hem de o dışarı ödediğimiz döviz cebimizde kalacak. Yani bugün işte çarşıda, pazarda dolaştığımızda çevrenize baktığınızda insanların ekonomik anlamda yaşadığı sıkıntılarda özellikle enerji alanındaki Türkiye'nin ihtiyacı ve ithalatı ödediği para hakikaten bizi zorluyor. Yani onun için biz Cumhurbaşkanımızın o Türkiye'yi yüz yılı vizyonundaki en önemli hedeflerden birisi enerjideki dışa bağımlılığı bitirme, Türkiye'yi enerjide bağımsız kılma hedefi, hayali vizyonu. Türkiye bunu başardığında ekonomide daha bağımsız hale gelecek ve bugün konuştuğumuz yüksek enflasyon, döviz meselesi, cari açık meselesi inanın bizim gündemimizden kalıcı bir şekilde çıkacak. Dolayısıyla bu mesele sadece bir enerji meselesi değil. Onu bilelim. Bu iş milli güvenliğin bir parçasıdır. Türkiye'nin milli güvenliği için enerjisini güvenli hale getirmesi çok önemli. Ve dışa bağımlılığı düşürmek bizi ekonomik anlamda çok daha farklı bir yere inşallah cari fazla veren bir ekonomi haline getirecek. Yani doğalgaz arıyoruz, Türkiye'de arıyoruz. Şimdi dışarıda aramaya başladık. Somali'de inşallah bu sene sondaja başlıyoruz. Yani konuştuğumuz iş hakikaten öyle kolay bir iş değil. Karadeniz’deki gaz bulduğumuz yer 2 bin 100 metre derin denizdeki bir yer. Deniz tabanından sonra bir üç kilometre daha sondaj yapıp oradaki gazı çıkarıyoruz ve karaya 170 kilometre mesafe taşıyoruz. Ondan sonra onların evlerimize işte 220 bin kilometrelik bir boru hattıyla da her yere taşıyoruz" diye konuştu.

'MERSİN AKKUYU, PROJELERİN EN BÜYÜĞÜ'

Petrol ve enerji yatırımlarını anlatan Bayraktar şöyle devam etti: "Gabar yine çok önemli bir örnek. Bizim yıllarca terörle uğraştığımız, terörle anılan, ‘Girilemez, gidilemez’ denilen yer. Terörsüz Türkiye'nin ne olduğunu biz Gabar'da ve ufak bir hani sinemalarda fragman denir ya, bir kesiti olur ya, onu gördük. Terörden kurtuldu, 2021 yılı eylül ayında biz o petrolü orada keşfettik. Ama emin olun Gabar’daki o petrol o gün orada oluşmadı. Milyonlarca yıldır o dağların altında vardı. Ama aramazsanız, arayamazsanız bulma şansınız yok. Onun için bugün Gabar’da 80 bin varile geldik. 3 bin 500 gencimizin çalıştığı, istihdam kaynağı olmuş bir projeden bahsediyorum. Şimdi Diyarbakır'da projelerimiz var. Hakkari’de arıyoruz. Yurt dışında Libya'da, Irak'ta, Kazakistan'da çok yoğun, Pakistan'da aldığımız sahalarda şimdi 2026 itibarıyla yeni bir faza geçiyor. Yani o 2016’da gemilerimizle kendi aramamıza başladık ya. Şimdi 2026'da artık yurt dışında da çok yoğun bir arama ve inşallah da neticesini alacağımız bir sürece giriyoruz. Mersin Akkuyu'da Türkiye'nin 70 yıldır rüyası olan nükleer enerji projesini hayata geçiriyoruz. Bu da çok büyük bir proje. Cumhuriyet tarihinin en büyük yatırımı, onu söyleyeyim. Türkiye'de çok büyük yatırımlar var. Özellikle AK Parti iktidarında Cumhurbaşkanımızın liderliğinde hakikaten böyle vizyon projeler veya çılgın projeler hayata geçti ama bu onların en büyüğü diyebilirim. 4 tane reaktör yapıyoruz. Türkiye'nin enerji ihtiyacını yüzde 10’unu tek başına karşılayacak büyüklükte. Yine orada çok büyük bir çalışma devam ediyor ve 1950’lerde başlayan Türkiye'nin nükleer serüveninde inşallah bu sene hedefimiz ilk elektriği üretmek. Tabii nükleer hakikaten önemli. Bütün gelişmiş ülkelerde nükleer var ama bize gelince nedense bugüne kadar işte Türkiye o çevreci adı altında Türkiye bunu başaramamıştı. İnşallah şimdi bunu başarıyoruz. Burada da çok güçlü bir liderlik, dirayet, istikrar, bunların neticesi inşallah oraya yansımış olacak."