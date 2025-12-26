Bakan Tekin: Deprem Bölgesinde 13 Bin 321 Derslik Eğitim-Öğretime kazandırıldı

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, “Şu an itibarıyla biz deprem bölgesinin tamamında, 13 bin 321 dersliği eğitim-öğretime almış durumdayız. Planladığımız derslikler bittiğinde 11 ilimizin tamamında yaklaşık olarak bin 553 okulda, 23 bin 860 dersliğimiz bitmiş olacak” dedi. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, bir dizi ziyaret ve toplantıya katılmak üzere Osmaniye’ye geldi. Valiliği ziyaret eden Bakan Tekin, şeref defterini imzaladıktan sonra Vali Erdinç Yılmaz ile basına kapalı sohbet etti. Tekin daha sonra İl Eğitim Değerlendirme Toplantısı'na katıldı. Toplantının ardından konuşan Bakan Tekin kentte ve deprem bölgesinde yapılan eğitim yatırımlarını anlattı.

Eğitim-öğretim süreçlerini değerlendirmek üzere Osmaniye’de olduklarını vurgulayan Bakan Yusuf Tekin, “Hem genel anlamda eğitim yatırımlarını hem de deprem sonrası gelinen noktayı görmek üzere değerlendirmelerimizi yaptık. Burada birbiriyle uyumlu, başarılı çalışan çok güzel bir ekip var. Cumhur İttifakı'nın il başkanları, belediye, milletvekillerimiz, valimiz ve bizim Milli Eğitim Bakanlığı bürokrasisi uyum içerisinde vatandaşa hizmet etmeye çaba sarf ediyor. Emeği geçen herkese bakan olarak, özellikle eğitim-öğretim süreçlerindeki katkılarından dolayı şükranlarımı sunuyorum.” Dedi.

Osmaniye'de 2002-2003 eğitim-öğretim yılında derslik sayısının 2 bin 448 olduğuna dikkati çeken Tekin, “O tarihte toplam 4 bin 142 öğretmenimiz var. Yani 2002-2003 eğitim-öğretim yılında Osmaniye'deki yaklaşık 100 bin öğrencimize 2 bin 500 civarında derslik ve 4 bin civarında öğretmenimizle hizmet vermekteyken, 2025-2026 eğitim-öğretim yılı başı itibarıyla derslik sayımız iki katından fazla artmış durumda. Yaklaşık 6 bin dersliğimiz var. Öğretmen sayımız da yine iki katından daha fazla artmış durumda. 4 bin 100 öğretmen yerine şimdi 9 bin 978, yani yaklaşık 10 bin öğretmenimiz var.” Diye konuştu.

Bu rakamın Türkiye genelindeki ortalamalara erişmek açısından kendileri için önemli olduğuna dikkati çeken Tekin, Osmaniye'nin Türkiye genelindeki ortalamalarına erişmiş durumda olduklarını ifade etti.

Süreç içerisinde 2003 yılından itibaren yapılan yatırımların bugünkü rayiç bedellerle karşılıklarına bakıldığında yaklaşık 10 milyar liralık derslik yatırımı yaptıklarını belirten Tekin, şu bilgileri verdi:

“Bu da çok önemli bir rakam. Deprem sonrası eğitim-öğretim ihtiyaçlarıyla ilgili bilgi vermek istiyorum. Cumhurbaşkanımızın deprem sonrasındaki bütün Bakanlar Kurulu toplantılarında bizlere talimatı, 'her bakanımız kendi alanıyla ilgili olarak deprem bölgesindeki vatandaşlarımızın yaralarını sarmak konusunda hassasiyetle davranacak.' Her Bakanlar Kurulu öncesinde de biz bakan arkadaşlar kendi alanlarımız itibarıyla deprem bölgesindeki bu yaraların sarılması anlamında katkılarımızı, yaptıklarımızı Cumhurbaşkanımıza arz etmeye çalışıyoruz. O da birebir takip ediyor. Bütün bakanlıklarda olduğu gibi Milli Eğitim Bakanlığı'nda da Cumhurbaşkanımızın talimatı, 6 Şubat'tan önceki koşullardan daha iyi koşulları 11 ilimizde vatandaşlarımıza sunmak durumundayız.”

Bakan Tekin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatları doğrultusunda deprem bölgesinde 6 Şubat'tan önceki koşulların daha iyisini vatandaşlara sunmak için çaba gösterdiklerini vurgulayarak, şöyle konuştu: “Kuşkusuz depremin maddi ve manevi yaraları var. Bakanlık olarak hem derslik açısından yaşadığımız fiziki kayıpları gidermek anlamında yaraları sarmak hem de psikolojik destek ve eğitim öğretim altyapısının güçlendirilmesi anlamında yaraları saracak tedbirleri almaya çaba sarf ediyoruz. 11 ilimizde yaklaşık bizim 9 bin 799 dersliğimiz kullanılmaz hale gelmişti. Şu an itibarıyla deprem bölgesinin tamamında 13 bin 321 dersliği eğitim öğretime almış durumdayız. Planladığımız derslikler bittiğinde 11 ilimizin tamamında yaklaşık olarak 1553 okulda 23 bin 860 dersliğimiz bitmiş olacak. Bu rakamlar kafa karıştırıcı olabilir. Sadece şunu söyleyeyim. 11 ilin tamamında 6 Şubat'tan önceki derslik sayısının minimum yüzde 15 daha fazlasına erişmiş olacağız, Osmaniye’de bu illerimizden bir tanesi. Bu da eğitim öğretim altyapısı açısından ciddi bir rahatlama sağlayacak."

Yatırım hizmetlerine Bakanlığın dışında belediyelerin ve hayırseverlerin de katkısının olduğunu ifade eden Tekin, eğitim ve öğretim sürecine destek veren herkese çocuklar ve gençler adına teşekkür etti.

Tekin’e, Vali Erdinç Yılmaz, AK Parti Osmaniye Milletvekili Seydi Gülsoy, Belediye Başkan Yardımcısı melih Loş, Ak Parti İl Başkanı Mehmet Sadi Binboğa ve MHP İl Başkanı Yusuf Çomu eşlik etti.