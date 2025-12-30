BAKA'nın aralık ayı toplantısı Antalya'da yapıldı

ANTALYA - Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı (BAKA) Aralık Ayı Yönetim Kurulu Toplantısı, Antalya'da gerçekleştirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, BAKA'nın 2025 yılı son yönetim kurulu toplantısı, Antalya Valiliği Toplantı Salonu'nda yapıldı.

Toplantıya BAKA Dönem Başkanı Antalya Valisi Hulusi Şahin, Başkan Vekili Burdur Valisi Tülay Baydar Bilgihan, Isparta Valisi Abdullah Erin, Burdur Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz, Antalya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Yusuf Hacısüleyman, Isparta Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Metin Çelik, Burdur İl Genel Meclisi Başkanı Levent Tokmaker, Isparta İl Genel Meclisi Başkanı Mehmet Ali Ertuğrul, BAKA Genel Sekreteri Volkan Güler ve BAKA uzmanları katıldı.

Vali Şahin, toplantının açılışında yaptığı konuşmada, bölgenin kalkınma hedefleri doğrultusunda yürütülen çalışmaları değerlendirmek ve stratejik kararları ele almak üzere bir araya gelindiğini ifade etti.

Yerel Kalkınma Hamlesi Programı'nın 2025 yılı uygulama sürecinin gözden geçirileceğini aktaran Şahin, 2026 yılında desteklenebilecek potansiyel yatırım konularının değerlendirileceğini, program kapsamında elde edilen çıktıların bölgesel kalkınma hedefleriyle uyumunun ele alınacağını kaydetti.

Yerel Kalkınma Hamlesi Programı 2025 yılı kapsamında yürütülen çalışmaların başvuru sürecinin tamamlandığını ve değerlendirme aşamasına geçildiğini belirten Şahin, şöyle devam etti:



"Gelinen aşamada, Yerel Kalkınma Hamlesi'nin 2025 yılı çağrısı kapsamında aralık sonu itibarıyla nihai başvuru süreci tamamlanmış olup toplam 18 yatırım için fizibilite raporları hazırlanarak Ajansımıza sunulmuştur. Yaklaşık 8,6 milyar lira toplam yatırım tutarı öngörüsü bulunan tekliflerin teknik değerlendirme safhası başlamış olup, bir sonraki toplantımızda yerel değerlendirme sürecini tamamlayarak merkezi komiteye göndermiş olacağız. Toplantımızın gündeminde ayrıca, SoGreen (Türkiye Sosyal Kapsayıcı Yeşil Geçiş) Projesi kapsamında 2026 yılında uygulanması planlanan destek programına ilişkin değerlendirme yapılacaktır. Bu destek mekanizmasıyla, sosyal kapsayıcılığı gözeten ve çevresel sürdürülebilirliği esas alan yatırımların teşvik edilmesi amaçlanmaktadır."

Bölgenin kalkınmasına katkı sağlayacak her kararın ekonomik, sosyal ve çevresel boyutlarıyla Batı Akdeniz'i daha güçlü bir geleceğe taşıyacağına inandığını dile getiren Şahin, alınacak kararların üç il için de hayırlara vesile olmasını diledi.

BAKA Aralık Ayı Yönetim Kurulu Toplantısı, gündem maddelerinin görüşülmesiyle sona erdi.