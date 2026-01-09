İlginizi Çekebilir

AK Parti Adana İl Başkanı Tamer Dağlı'dan 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü mesajı
Tarsus Belediye Başkanı Ali Boltaç gazetecilerle buluştu
Gülnar'da doğal gaz çalışmaları sürüyor
Burdur'da "Asayiş ve Güvenlik Bilgilendirme Toplantısı" yapıldı
Anamur ve Gülnar'da 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü kutlandı
Gülnar'da pazar esnafına yaka kartı ve önlük dağıtıldı
Silifke'de Uygulamalı Eğitim Çalıştayı düzenlendi
Kaş'ta Topçu Yüzbaşı Mustafa Ertuğrul Aker anıldı
Geçici kontrol sağlan zayıflama iğneleri sonrası kilo artışı yeniden görülebiliyor
Hatay'da kumar oynayan 4 kişiye 46 bin 416 lira ceza kesildi

Başakşehir'in Özbek golcüsü Eldor Shomurodov, AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı

Başakşehir

Başakşehir'in Özbek golcüsü Eldor Shomurodov, AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı

ANTALYA - Süper Lig ekiplerinden RAMS Başakşehir'in 30 yaşındaki futbolcusu Eldor Shomurodov, Anadolu Ajansının gözünden 2025'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Shomurodov, Lifebox, AJet ve Roketsan sponsorluğunda düzenlenen yarışmada, AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin 2025 yılında Türkiye ile dünya gündeminde yankı bulan toplam 6 kategorideki 112 fotoğrafını inceledi.

Turuncu-lacivertli futbolcu, "Gazze: Açlık" kategorisinde Ahmed Jihad Ibrahim Al-arini'nin "Gazze'de yetersiz beslenme sorunu yaşayan çocuk, ölüm tehlikesiyle karşı karşıya" adlı fotoğrafını seçti.

Özbek golcü, "Portre" kategorisinde Mahmoud Abu Hamda'nın "Annesinin biriciği" fotoğrafını oylarken, "Haber" kategorisinde ise Muhammed Abdullah Kurtar'ın "Her yerde" isimli karesine oyunu verdi.

"Spor" kategorisinde, Mehmet Futsi'nin "Yüzücü" fotoğrafını oylayan Shomurodov, "Doğal Yaşam ve Çevre" kategorisinde ise Umut Karahasanoğlu'nun "Yurdumuz yıldızlar" adlı fotoğrafını tercih etti. Eldor Shomurodov, "Günlük Hayat" kategorisinde Sidar Can Eren'in çektiği "Süt kuzusu" başlıklı fotoğrafı seçti.

AA'nın 2012 yılından bu yana düzenlediği yarışmada, bu yıl "Haber", "Çevre ve Doğal Yaşam", "Spor" ve "Günlük Hayat" olmak üzere 4 ana kategorinin yanı sıra "Gazze: Açlık" ve "Portre" başlıklı 2 özel kategori de yer alıyor.

Türkçe ve İngilizce alt yazıyla dünya genelinde yapılan oylamaya katılanlar, istedikleri sayıda fotoğrafa oy verebiliyor.

Oylama "yilinkareleri.aa.com.tr" internet sitesinden 31 Ocak Cumartesi, saat 17.00'ye kadar devam edecek.



Spor 9.01.2026 12:09:13 0
Anahtar Kelimeler: başakşehir'in özbek golcüsü eldor shomurodov aa'nın "yılın kareleri" oylamasına katıldı

YAZARLAR

Av.Elif Bengü Çelik

Dolandırıcılık Suçu
Bahri Çolpan

Türkiye Böyle Bir Veda Görmedi
Doç. Dr. Ökkeş Hakan Miniksar

Ayrışma Değil, Birleşme Vakti!
Doç.Dr.Fazıl Nacar

Rezerv Alan İlanının Artıları Ve  Eksileri
Dr. Adem Kıdık

Temizlik malzemeleri ne kadar güvenli?
Dr. Fahrettin Şanal

2026 yılına hoş geldin derken…
Ecz. M.Akif Maskan

Bağırsaklarımız Sadece Sindirmez, Hayatımızı Yönetir
Prof. Dr. Mustafa Fedai Çavuş

Tenekeler Diyarı

İlginizi Çekebilir

1

AK Parti Adana İl Başkanı Tamer Dağlı'dan 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü mesajı

2

Tarsus Belediye Başkanı Ali Boltaç gazetecilerle buluştu

3

Gülnar'da doğal gaz çalışmaları sürüyor

4

Burdur'da "Asayiş ve Güvenlik Bilgilendirme Toplantısı" yapıldı

5

Anamur ve Gülnar'da 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü kutlandı

6

Gülnar'da pazar esnafına yaka kartı ve önlük dağıtıldı

7

Silifke'de Uygulamalı Eğitim Çalıştayı düzenlendi

8

Kaş'ta Topçu Yüzbaşı Mustafa Ertuğrul Aker anıldı

9

Geçici kontrol sağlan zayıflama iğneleri sonrası kilo artışı yeniden görülebiliyor

10

Hatay'da kumar oynayan 4 kişiye 46 bin 416 lira ceza kesildi