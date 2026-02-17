Başkan Esen ve Yönetiminden Toroslar Edaş’a Ziyaret

İlginizi Çekebilir

Osmaniye Elektrik ve Elektronikçiler Esnaf Odası Başkanı Mehmet Reşat Esen, yönetim kurulu üyeleriyle birlikte Toroslar EDAŞ Osmaniye Operasyon Müdürü Aşkın Aydın’ı makamında ziyaret etti. Gerçekleştirilen ziyarette, esnafların yaşadığı sorunlar ve çözüm önerileri masaya yatırıldı.

 

Ziyaret kapsamında açıklamalarda bulunan Başkan Mehmet Reşat Esen, paydaş yönetimi çalışmalarına büyük önem verdiklerini belirterek, Toroslar EDAŞ ile iletişimin güçlendirilmesi adına önemli bir adım attıklarını ifade etti.

 

ESEN: “PAYDAŞLAR ARASI İLETİŞİM KRİTİK ÖNEME SAHİP”

 

Başkan Esen açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

 

“Paydaş kurumlar arasındaki iş birliği ve iletişimin öneminin altını özellikle çizmek istiyorum. Bu tür ziyaretler, karşılıklı anlayışı artırmak, güven temellerini güçlendirmek ve ortak akıl oluşturmak açısından son derece kıymetlidir. Esnaflarımızın yaşadığı sorunları doğrudan muhataplarıyla paylaşarak çözüm süreçlerini hızlandırmayı amaçlıyoruz.”

 

“AMACIMIZ SÜREÇLERİMİZİ DAHA KALİTELİ HALE GETİRMEK”

 

Esen, Oda’ya kayıtlı üyelerin iş süreçlerini daha verimli hale getirmek için paydaş kurumlarla düzenli temas halinde olacaklarını vurgulayarak:

 

“Odamıza kayıtlı üyelerimizin iş süreçlerini iyileştirmek, iletişimimizi daha etkin hale getirmek ve ilişkilerimizi geliştirmek amacıyla paydaşlarımızla bir araya gelmeye ve geri bildirim almaya devam edeceğiz. Amacımız tüm süreçlerimizi daha kaliteli ve daha sürdürülebilir hale getirmektir.” dedi.

 

Ziyarette ayrıca elektrik dağıtım sektöründe yaşanan son gelişmeler ele alınırken, kurumlar arası koordinasyonun artırılması ve iş birliğinin daha etkin hale getirilmesine yönelik fikir alışverişinde bulunuldu.

 

Gerçekleşen ziyaretin, esnaf ile kurumlar arasındaki iletişimin güçlenmesine



Osmaniye 17.02.2026
