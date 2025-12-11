Başkan Uyutmaz’dan MDGRUP Osmaniyespor’a Kritik Maç Öncesi Moral Aşısı

OSMANİYE – Toprakkale Belediye Başkanı Bekirhan Uyutmaz, MDGRUP Osmaniyespor FK’yı tesislerde ziyaret ederek, zorlu Kırıkkale maçı öncesinde teknik heyet ve futbolculara moral verdi.

TFF 3. Lig’de mücadele eden Sarı-Yeşilli ekip, hafta sonu oynanacak kritik Kırıkkale karşılaşmasının hazırlıklarını sürdürürken, antrenman sahasında önemli bir misafiri ağırladı. Toprakkale Belediye Başkanı Bekirhan Uyutmaz, takımın antrenmanını ziyaret ederek Kulüp yönetimi ve futbolcularla bir araya geldi.

“Şehrimizin Marka Değerinin Yanındayız”

Ziyaret sırasında teknik heyetten takımın son durumu hakkında bilgi alan Başkan Uyutmaz, futbolcularla da tek tek ilgilendi. Osmaniyespor’un şehrin en önemli marka değerlerinden biri olduğunu vurgulayan Uyutmaz, “Şehrimizi profesyonel liglerde temsil eden takımımızın her zaman yanındayız. Hafta sonu oynanacak Kırıkkale maçı öncesinde sizlere başarılar dilemek ve yanınızda olduğumuzu hissettirmek istedik. Sahada vereceğiniz mücadele ile şehrimizi en iyi şekilde temsil edeceğinize inancımız tam” ifadelerini kullandı.