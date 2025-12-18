İlginizi Çekebilir

Adana'da seyir halindeki tankerde başlayıp ormanlık alana sıçrayan yangın söndürüldü
Sinemanın usta ismi Türkan Şoray "İyilik Korosu" ile sahneye çıktı
Basketbol: FIBA Şampiyonlar Ligi
Zafer Partisi Genel Başkanı Özdağ, Antalya'da temaslarda bulundu
Antalyaspor, Kocaelispor maçının hazırlıklarını sürdürdü
Antalya'nın tescilli portakalları tanıtıldı
Mersin'de bir çiftçinin çamurlu ayakkabısını çıkararak markete girmesi kameraya yansıdı
Isparta'da 17 yaşındaki genç yazar 4. kitabını fuarda tanıtıyor
Antalya'yı merak eden Nevşehirli öğrenci, Milli Eğitim Müdürünün misafiri oldu
Antalyalı firma "şifalı bitkileri" 40 ülkeye ihraç ediyor

Basketbol: FIBA Şampiyonlar Ligi

Basketbol: FIBA Şampiyonlar Ligi

Basketbol: FIBA Şampiyonlar Ligi

Salon: Server Tazegül

Hakemler: Martins Kozlovskis (Letonya), Yann Vezo Davidson (Madagaskar), Sinisa Prpa (Sırbistan)

Mersin Spor: Cobbs 10, March Jr 30, Cowan 13, White 13, Chassang 3, Leon Apaydın 6, Koray Çekici 4, Cruz, Ergi Tırpancı 5, Anıl Alyanak

Oostende: Mennes 2, Melson 19, Fiedler 2, Gillet 10, Yaacov 19, Estrada 9, T'Joncke, Sylla 6, Gustavson 5, Merkviladze 4

1. Periyot: 18-16

Devre: 44-33

3. Periyot: 67-48


MERSİN - Basketbol FIBA Şampiyonlar Ligi G Grubu 6. ve son haftasında Mersin Spor, sahasında Belçika temsilcisi Oostende'yi 84-76 yendi.

Mersin ekibi, bu sonuçla grubu ikinci sırada tamamlayarak play-in etabına kaldı.



Spor 18.12.2025 00:55:36 0
Anahtar Kelimeler: basketbol: fıba şampiyonlar ligi

YAZARLAR

Av.Elif Bengü Çelik

Boşanma Davalarında WhatsApp Yazışmaları Delil Olarak Kullanılabilir mi?
Bahri Çolpan

Dağların Adamı: Recep Vural
Doç. Dr. Ökkeş Hakan Miniksar

Ayrışma Değil, Birleşme Vakti!
Doç.Dr.Fazıl Nacar

Algı Yönetimi ve Olgu Gerçeği
Dr. Adem Kıdık

Temizlik malzemeleri ne kadar güvenli?
Dr. Fahrettin Şanal

Anne babadan sonra…
Ecz. M.Akif Maskan

Bağırsaklarımız Sadece Sindirmez, Hayatımızı Yönetir
Prof. Dr. Mustafa Fedai Çavuş

Tekno-feodalizm

İlginizi Çekebilir

1

Adana'da seyir halindeki tankerde başlayıp ormanlık alana sıçrayan yangın söndürüldü

2

Sinemanın usta ismi Türkan Şoray "İyilik Korosu" ile sahneye çıktı

3

Basketbol: FIBA Şampiyonlar Ligi

4

Zafer Partisi Genel Başkanı Özdağ, Antalya'da temaslarda bulundu

5

Antalyaspor, Kocaelispor maçının hazırlıklarını sürdürdü

6

Antalya'nın tescilli portakalları tanıtıldı

7

Mersin'de bir çiftçinin çamurlu ayakkabısını çıkararak markete girmesi kameraya yansıdı

8

Isparta'da 17 yaşındaki genç yazar 4. kitabını fuarda tanıtıyor

9

Antalya'yı merak eden Nevşehirli öğrenci, Milli Eğitim Müdürünün misafiri oldu

10

Antalyalı firma "şifalı bitkileri" 40 ülkeye ihraç ediyor