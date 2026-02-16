BATEM'in geliştirdiği sebze tohumları ihraç da ediliyor

ANTALYA - AYŞE YILDIZ - Antalya'da 93 yıldır yeni ürünler ve ıslah çalışmaları yürüten Batı Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü (BATEM) geliştirdiği tescilli 40 sebze tohumuyla da tarıma güç katıyor.

Kentte 5 ayrı noktada, 2 bin 856 dekar açık, 41 dekar örtü altı ve 4 dekar kapalı laboratuvar alanında çalışmalarını sürdüren BATEM, tarla bitkileri, tıbbi ve aromatik bitkiler, gıda, bitki sağlığı ve besleme, tarım ekonomisi, süs bitkilerinin yanı sıra sebze tohumunun geliştirilmesine de önem veriyor.

Enstitünün kurulduğu günden bu yana geliştirip tescillendirdiği 191 ürünün 40'ını domates, biber, patlıcan, hıyar, kavun başta olmak üzere kışlık ve yazlık sebze tohumları oluşturuyor. Geliştirilen yerli tohumlar iç pazarın yanı sıra farklı ülkelere de ihraç ediliyor.

BATEM Müdürü Doç. Dr. Abdullah Ünlü, AA muhabirine, sebzeciliğin ana konuları olduğunu ve sebze tohumu geliştirmeye yönelik önemli çalışmalar yaptıklarını söyledi.

Antalya'nın örtü altı sebzeciliğinde öne çıktığını ifade eden Ünlü, kamuoyunda "İsrail'den tohum alınıyormuş" gibi yanlış algı olduğunu vurguladı.

- "Tohumda ibre tamamen tersine döndü"

Türkiye'nin artık İsrail'e, Amerika Birleşik Devletleri'ne ve birçok ülkeye tohum ihraç ettiğini anlatan Ünlü, şunları kaydetti:

"Özellikle son yıllarda F1 hibrit sebze tohumculuğu geliştiriyoruz. Türkiye'ye, 1990'lı ve 2000'li yılların başında yurt dışından tohumlar geliyordu. Yüzde 10 yerli, yüzde 90 yabancı tohumlara bağlıydık ama Bakanlığımızın ve enstitülerimizin yaptığı çalışmalarla bu ibre tamamen tersine döndü. Yazlık sebze dediğimiz domates, biber, patlıcan, hıyar, kavun da artık yüzde 100 yerli tohum üretiyoruz ve ihraç ediyoruz. Bu çok önemli. Hatta bunun bir ötesine de gittik. Yazlık sebzenin dışında kışlık sebze dediğimiz lahana, brokoli, havuç, pırasa, ıspanakta da artık tamamen yerli üretim yapıyoruz. BATEM olarak şu ana kadar geliştirdiğimiz 191 tescilli çeşidin 40'ını sebze tohumları oluşturuyor."

- "Ünlü" ismiyle tescillenen kavunun üretimi yaygınlaştı

Abdullah Ünlü, Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğünün (TİGEM) özellikle tarla bitkileri tohumculuğu konusunda çok deneyimli olduğuna işaret ederek, TİGEM ve Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü (TAGEM) arasında imzalanan protokol kapsamında Antalya'daki tesislerde sebze de üretildiğini anlattı.

Ekibiyle çalışarak geliştirip, "Ünlü" ismiyle tescillendirdikleri kavunun üretiminin yaygınlaştığını dile getiren Ünlü, "Kırkağaç tipi bir kavun. Geçen yıl İstanbul ve civarında açık alanlarda bu kavunu yaklaşık 1,5 milyon fide yapıp, oraya satışını gerçekleştirdik. Çiftçi tarafından kabul edilmiş bir ürün. Bu kavun hastalıklara dayanımlı, tat aroması güzel. Bu da bizim için gurur verici, ülkemiz adına yapmış olduğumuz çalışmalar sahada yer buluyor." dedi.