Batı Akdeniz'in ihracat şampiyonu biber oldu

ANTALYA - HATİCE ÖZDEMİR TOSUN - Geçen yılı 2 milyar 743 milyon dolarlık ihracatla kapatan Batı Akdeniz İhracatçılar Birliğinin (BAİB) 2025'teki ihracat şampiyonu biber oldu.

Antalya, Isparta ve Burdur'u kapsayan BAİB'in geçen yılki ihracatı, bir önceki yıla göre yüzde 3,96 arttı.

BAİB Yönetim Kurulu Başkanı Ümit Mirza Çavuşoğlu, AA muhabirine, bölgede 2 bin 500 aktif firma tarafından geçen yıl 172 ülkeye ihracat gerçekleştirildiğini söyledi.

En fazla yaş meyve ve sebze sektöründe ihracat yapıldığını bildiren Çavuşoğlu, sektörün 752 milyon 231 bin dolarlık ihracata imza attığını belirtti.

Yaş meyve ve sebzeyi maden, ağaç mamulleri, kimyevi maddeler, hububat, bakliyat ve yağlı tohumlar sektörlerinin takip ettiğini anlatan Çavuşoğlu, en fazla yurt dışına satılan ürünün ise biber olduğunu dile getirdi.

- Biber ihracatı yüzde 4,51 arttı

Çavuşoğlu, bölgedeki üreticilerin biber çeşitliliğini artırdığını ve bunun da ihracata olumlu yönde yansıdığını ifade etti.

Biber ihracatının bir önceki yıla göre yüzde 4,51 artarak 206,9 milyon dolara ulaştığını kaydeden Çavuşoğlu, şöyle konuştu:

"Bölgemizde her yıl domates ilk sırada olurdu bu yıl (2025) biber satışında yılbaşından bu yana artış devam etti ve ilk kez domatesin önünde birinci olarak yılı kapattı. Bundan sonra da biber ihracatının farklı türleriyle de artacağına inanıyoruz. Biber rekabet ettiğimiz ve yurt dışında ciddi talep gören ürünlerin başında geliyor. Biberde en büyük alıcımız Avrupa ülkeleri."

Biberi 191,3 milyon dolarlık ihracat rakamıyla domatesin takip ettiğini belirten Çavuşoğlu, bir önceki yıla kıyasla domates ihracatında yüzde 2,60 artış gerçekleştiğini bildirdi.



Ekonomi 11.01.2026 12:39:02 0
