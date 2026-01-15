Baymak'tan bilim ve teknoloji eğitimine destek

İSTANBUL - Baymak, Bilim Kahramanları Derneği işbirliğiyle Türkiye'de "Bilim Kahramanları Buluşuyor" programı kapsamında 22 yıldır uygulanan FIRST LEGO League Challenge'in ana sponsoru oldu.

Programın detayları, Baymak Genel Müdürü Ülkü Özcan, Bilim Kahramanları Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Sıddıka Semahat Demir, BDR Foundation Direktörü Marie Julie Alberda, öğrenciler ve öğretmenlerin katılımıyla gerçekleştirilen basın toplantısında paylaşıldı.

Baymak'ın ana desteğiyle yürütülecek programda, ortaokul ve lise çağındaki öğrencilerin bilim, teknoloji, mühendislik ve matematik alanlarında proje geliştirmeleri, takım çalışması ve problem çözme becerilerini erken yaşta kazanmaları hedefleniyor. Baymak, bu sezonla programlara gelecek üç sezon boyunca destek vermeyi sürdürecek.

Program çerçevesinde Ankara, Antalya, Eskişehir, İstanbul, İzmir, Mersin ve Ordu'da düzenlenecek turnuvalarla çok sayıda öğrencinin bilim ve teknoloji yolculuğuna eşlik edilecek. Bu yıl etkinliklere yaklaşık 4 bin 500 ortaokul ve lise öğrencisinin katılması bekleniyor.

LEGO Group ve FIRST Vakfı işbirliğiyle geliştirilen program kapsamında Türkiye'nin farklı illerinde gerçekleştirilecek programda 9-16 yaş aralığındaki çocuklara mühendislik, kodlama ve yaratıcılığı bir araya getiren özgün bir öğrenme deneyimi sunulması amaçlanıyor.



Baymak'ın ana desteğiyle gerçekleştirilecek FIRST LEGO League Türkiye turnuvaları 7 Şubat-1 Mart'ta, ulusal turnuva ise 7-8 Mart'ta düzenlenecek. Bu yılki "Unearthed" temalı sezonunda öğrenciler, arkeolojik keşifler ve geçmişin sırları temasıyla bilimin farklı alanlarını deneyimleme fırsatı bulacak.

Projede Baymak çalışanları da aktif biçimde yer alacak ve kurumsal gönüllülük kapsamında çocuk ve gençlere jürilik ve mentörlük desteği verecek.

- "Bu alanlara destek olmayı stratejik bir öncelik olarak görüyoruz"

Baymak Genel Müdürü Ülkü Özcan, toplantıda yaptığı konuşmada, Baymak'ın çevreye duyarlı ileri teknoloji ürünleriyle enerji dönüşümüne liderlik ederken, toplumsal dönüşümün de bir parçası olmaya büyük önem verdiğini söyledi.

Sürdürülebilir geleceğin yalnızca çevre dostu teknolojilerle değil, o teknolojileri geliştirecek, kullanacak ve ileriye taşıyacak nitelikli insan kaynağının yetişmesiyle mümkün olduğunu vurgulayan Özcan, "Tam da bu nedenle bilimi, teknolojiyi ve eğitimi odağına alan bir şirket olarak, bu alanlara destek olmayı stratejik bir öncelik olarak görüyoruz. Çocukların ve gençlerin erken yaşta bilimsel düşünme, yaratıcılık ve takım çalışması gibi 21. yüzyıl becerileriyle tanışmasının, hem sektörümüz hem de ülkemizin geleceği açısından kritik önemde olduğuna inanıyoruz." diye konuştu.

Özcan, projedeki işbirliğinin yalnızca kurumsal destek sağlamakla sınırlı olmadığının altını çizerek, şu ifadelere yer verdi:

"Aynı zamanda Baymak çalışanlarının da bu sürecin aktif bir parçası olmasını çok önemsiyoruz. Bu proje, Baymak'ın bilime, eğitime ve gençliğin potansiyeline duyduğu güvenin somut bir göstergesi aynı zamanda. Ülkemizin geleceğini şekillendirecek nitelikli insan gücüne katkı sağlamak, sosyal sorumluluk anlayışımızın merkezinde yer alıyor."

- Bu yılın teması arkeolojiden ilham alan "Unearthed"

Bilim Kahramanları Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Sıddıka Semahat Demir de derneğin 2011'den bu yana çocukları ve gençleri erken yaşta fen, teknoloji, mühendislik ve matematik (STEM) alanlarıyla buluşturduğunu belirtti.

Bugüne kadar 80 farklı şehirden 100 bini aşkın çocuk ve gence, 9 binden fazla gönüllüyle ulaşıldığını aktaran Demir, şunları kaydetti:

"Baymak ile birlikte sadece bir proje değil, uzun soluklu anlamlı bir yolculuğa başladık. Bu yolculuktaki temel amacımız, çocukların ve gençlerin fen, matematik, mühendislik ve teknoloji alanlarıyla erken yaşta buluşmalarını sağlamak ve onları 21. yüzyılın gerektirdiği becerilerle donatmaktır. Bu işbirliği bizim için yalnızca bir maddi destek değil, geleceğe yapılan güçlü bir yatırımdır. Çünkü nitelikli insan kaynağının ancak bugün atılan doğru adımlarla mümkün olduğunu biliyoruz. Baymak ile başlattığımız bu 3 yıllık yolculuk tam da bu dönüşümün ilk adımlarını temsil ediyor."

Demir, programın yeni sezonunda Türkiye genelinde 51 şehirden 501 takımın yer aldığını ve ana temasının arkeolojiden ilham alan "Unearthed" olarak belirlendiğini söyledi.

Takımların bu tema kapsamında arkeologların gerçek hayatta karşılaştığı bir problemi seçerek yenilikçi çözümler geliştireceklerini, uzmanlarla görüşüp saha ziyaretleri gerçekleştireceklerini vurgulayan Demir, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Baymak'ın ana desteğiyle yürütülen bu sezonda bizler de öğrencilerin bilimsel araştırma süreçlerini desteklemeye devam ediyoruz. Farklı üniversitelerden arkeoloji, sanat tarihi, mimari konservasyon, müzecilik, yapay zeka ve sanal gerçeklik alanlarında uzman akademisyenlerle canlı yayınlar gerçekleştirdik. Öğrencileri başta İstanbul olmak üzere kendi şehirlerindeki kültürel miras alanlarını keşfetmeye ve çalışmalarını yerinde gözlemlemeye teşvik ettik."

BDR Foundation Direktörü Marie Julie Alberda da işbirliğinin yalnızca bir programın başlangıcı değil, daha kapsayıcı ve sürdürülebilir bir gelecek vizyonunun parçası olduğunu vurguladı.

Sürdürülebilir bir gelecek için insan kaynağının belirleyici olduğuna dikkati çeken Alberda, şöyle devam etti:

"Sürdürülebilir enerjiyi herkes için erişilebilir kılan, etkisi olan kariyerlere gençleri yönlendirmek, sadece geleceğe yapılan bir yatırım değil, aynı zamanda gerçek bir liderlik örneğidir. Baymak'ın bu kararlılığı, sanayinin daha iyi bir dünya inşa etmede aktif bir rol alabileceğini ve alması gerektiğini gösteriyor."